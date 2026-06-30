Chau a la computadora lenta: el truco definitivo para acelerar el Explorador de archivos de Windows

Fuente: Genbeta.

Pocas cosas generan tanta frustración como una carpeta que tarda en abrirse cuando se necesita algo rápido. El problema no depende del tipo de almacenamiento: las versiones modernas de Windows tienen un sistema que intenta detectar cada tipo de archivo en cada carpeta que abre para optimizar funciones específicas, como la vista predeterminada. Ese mecanismo de detección automática, pensado para mejorar la experiencia visual, termina haciendo exactamente lo contrario cuando hay muchos archivos.

Por qué pasa esto

Windows intenta adivinar si una carpeta tiene fotos, música, documentos o contenido mixto, y ajusta la vista según ese análisis. El proceso se repite cada vez que se abre la carpeta, y en directorios con cientos o miles de archivos, ese chequeo constante genera el cuello de botella que tanto molesta. El problema es consustancial al funcionamiento del sistema, independientemente del tipo de almacenamiento usado.

El truco: desactivarlo desde el registro de Windows

La solución consiste en editar el registro de Windows para evitar ese comportamiento.

Es un procedimiento sencillo, aunque conviene seguir los pasos con cuidado porque se trabaja directamente sobre la configuración del sistema:

Presionar Win + R y escribir regedit para entrar al editor del registro. Navegar hasta la ruta: Equipo\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell. Dentro de esa carpeta, eliminar o modificar la clave que fuerza la detección automática del tipo de contenido. Reiniciar el Explorador de archivos o la computadora para que el cambio surta efecto.

Una vez aplicado, Windows deja de intentar adivinar el contenido de cada carpeta y muestra la vista de forma directa, lo que reduce notablemente el tiempo de carga en directorios con muchos archivos.

Una alternativa más simple, sin tocar el registro

Para quienes prefieren no editar el registro, existe un atajo más sencillo aplicable carpeta por carpeta: clic derecho dentro de la carpeta → Propiedades → pestaña Personalizar → elegir "Elementos generales" en lugar de "Optimizar esta carpeta para". Esto evita que Windows intente clasificar automáticamente el contenido como fotos, música o videos, logrando un efecto similar sin modificar configuraciones globales del sistema.