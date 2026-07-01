EE.UU. no renovó el TLC con Canadá y México y amenaza con detonar las relaciones comerciales

El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU.

Estados Unidos anunció este miércoles que no revonará el acuerdo comercio que tiene con México y Canadá (T-MEC) y forzó a las contrapartes a negociar sobre las "deficiencias". El anuncio de la gestión que lidera Donald Trump se da al mismo tiempo que los tres países coordinan la realización del mundial de fútbol 2026 y se enmarca también en la guerra arancelaria del republicano.

Sin embargo, esto no significa que el acuerdo se termina de un día para el otro. Como explicó el comunicado del embajador y representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el T-MEC "permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación". Al mismo tiempo, el secretario de Economía de México Marcelo Erbrad explicó que esto implica que el acuerdo se prorroga por los próximos diez años pero con una revisión anual, a diferencia de cómo sucedía hasta ahora con revisiones cada sies años y una renovación cada 16. El próximo encuentro para discutir sobre el acuerdo está pautado para el 20 de julio.

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