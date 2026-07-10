"Está construyendo una colonia, no una Patria": la diputada De la Rosa cruzó a MIlei en el 9 de Julio

En el marco del acto por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, la diputada nacional Graciela de la Rosa lanzó críticas contra el presidente Javier Milei y aseguró que el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional contradice los principios que dieron origen a la independencia argentina.

"Lo que está construyendo el presidente Milei es una colonia, no es la Patria. Es la antítesis de lo que firmaron en la famosa Acta de Independencia en 1816", afirmó la diputada en diálogo con AGENFOR quien sostuvo que las actuales políticas profundizan la dependencia financiera, debilitan al Estado y afectan directamente a las provincias.

De la Rosa consideró que el principal condicionante del país es la pérdida de autonomía económica. "No hay independencia económica. El enorme endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es el más alto del mundo, tiene como consecuencia que ellos definen las políticas económicas, sociales y monetarias de la Argentina", sostuvo.

Además, cuestionó las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo nacional y aseguró que "todas las leyes que envía el presidente Milei tienen que ver fundamentalmente con la extranjerización de las tierras, de los activos estratégicos y de los glaciares".

Críticas al ajuste nacional

La legisladora también vinculó las políticas económicas con el deterioro de la situación social y aseguró que sus consecuencias ya se reflejan en la vida cotidiana de la población. "Lo que estamos viendo es que la pobreza aumenta, que la gente se endeuda más y que no le alcanza para llegar a fin de mes, mientras cierran PyMEs todos los días y hay despidos masivos", advirtió.

Asimismo, respondió a las recientes declaraciones del Presidente sobre la posibilidad de "apagar el Estado" si no se aprueba el próximo Presupuesto.

"El Estado ya se apagó hace rato para las políticas sociales, para la educación, para la ciencia y tecnología. Se apagó el presupuesto para los docentes, los enfermeros, la salud pública y la discapacidad", manifestó.

En la misma línea, cuestionó los resultados económicos exhibidos por el Gobierno nacional. "Los supuestos logros maravillosos que dice el Presidente no existen; no hay equilibrio fiscal, sino un déficit que ya marcó el propio Fondo Monetario Internacional", expresó.

Denunció recortes a las provincias y la educación

De la Rosa también hizo referencia a la ejecución presupuestaria nacional y aseguró que las provincias fueron uno de los sectores más perjudicados por el ajuste. "Lo que más se ajustó son las transferencias a las provincias. Además de haber estado congeladas, se recortaron en la ejecución real en más de un 40%", afirmó.

Por último, rechazó las declaraciones de Milei sobre los resultados de las pruebas Aprender y sostuvo que el Gobierno nacional redujo significativamente la inversión en áreas estratégicas.

"Milei se atrevió a decir que los resultados de las pruebas Aprender tienen que ver con su gestión, olvidándose de que si hay un presupuesto que se redujo en la Argentina es el de educación, ciencia y tecnología, con una caída de más del 50%. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo", concluyó.