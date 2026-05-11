FOTO DE ARCHIVO: Se ven cajas de mifepristona, la primera píldora en un aborto médico, en la Clínica Alamo para Mujeres en Carbondale, Illinois.

La Corte Suprema de Estados Unidos prorrogó el lunes la suspensión de una sentencia que habría ‌restringido la prescripción de ‌la píldora abortiva mifepristona a través de la telemedicina y su envío por correo.

La medida fue tomada en el marco de un recurso interpuesto por el estado de Luisiana, gobernado por los republicanos, contra una normativa federal que había facilitado el acceso ​a dicho medicamento.

El ⁠juez Samuel Alito mantuvo el asunto en suspenso ‌hasta el 14 de mayo, lo ⁠que significa que la píldora ⁠puede seguir dispensándose por correo a la espera de una nueva orden del tribunal.

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Los nueve jueces están estudiando ⁠una solicitud de dos fabricantes del medicamento para ​revocar una decisión del Tribunal ‌de Apelación del Quinto Circuito ‌de Estados Unidos, en Nueva Orleans, que bloqueaba ⁠una norma de 2023 emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) durante el Gobierno del expresidente demócrata Joe Biden.

La sentencia del tribunal de ​apelación del ‌1 de mayo restableció un requisito anterior según el cual las pacientes solo pueden recibir mifepristona tras una visita presencial con un médico.

Los fabricantes de medicamentos Danco Laboratories y ⁠GenBioPro apelaron la medida del Quinto Circuito que restringía el acceso a la mifepristona. La Corte Suprema, en una decisión provisional del 4 de mayo, suspendió la medida del Quinto Circuito para dar a los magistrados más tiempo para decidir cómo proceder.

El aborto con medicamentos, que ‌suele consistir en un régimen de dos fármacos compuesto por mifepristona seguida de misoprostol, representa alrededor de dos tercios de los abortos en Estados Unidos, y cualquier restricción sobre cómo se dispensa la píldora podría ‌reducir significativamente el acceso en todo el país.

El caso ha vuelto a poner el polémico asunto del aborto ante ‌los magistrados, ⁠con las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre a la vuelta de ​la esquina y los compañeros republicanos del presidente Donald Trump luchando por mantener el control del Congreso.

Con información de Reuters