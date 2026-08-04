Habitantes de Gaza entierran a casi todo un clan hallado entre los escombros en un funeral colectivo

Funeral de 112 miembros de los clanes Hassayna y Abu Sharia en la ciudad de Gaza.

​Los restos en descomposición de 112 cadáveres yacían sobre camillas envueltas en banderas bajo el calor del sol: todo lo que se pudo encontrar de los Al-Hassayna de Sabra, un clan palestino de orgullosa ascendencia beduina que Israel prácticamente aniquiló hace casi tres años.

Según las autoridades ‌palestinas, 308 miembros de la familia extensa de los Al-Hassayna, también ‌conocida como los Abu Sharia, perdieron la vida el 22 de noviembre de 2023, cuando los ataques aéreos israelíes derrumbaron un conjunto de bloques de viviendas mientras los residentes dormían en Sabra, uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Gaza.

Aproximadamente la mitad de los fallecidos ya habían sido recuperados y enterrados, pero 153 cadáveres habían permanecido bajo los escombros hasta ahora.

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Casi tres años después, un equipo de recuperación formado por 40 trabajadores pasó 17 días peinando minuciosamente los escombros y extrajo restos identificados como pertenecientes a 112 de esas víctimas desaparecidas.

Un grupo de vecinos y familiares supervivientes se reunió el martes en un solar arrasado por las ruinas, donde se expusieron los restos para lo que las autoridades palestinas describieron como el mayor funeral colectivo de la guerra ​de Gaza.

Unos hombres levantaron las camillas y ⁠las llevaron por las calles. Un cartel estaba adornado con retratos de los fallecidos: hombres, mujeres y niños.

"Este día está marcado por el dolor y ‌ha reabierto nuestras heridas tres años después de esta masacre", afirmó Taysir Al-Hassayna, un miembro superviviente del clan.

"Ha devuelto el ⁠dolor a nuestros hijos y a nuestras mujeres. Pero nuestro consuelo es que creemos que ⁠son mártires ante Dios".

Reuters no ha podido localizar un comunicado del ejército israelí de noviembre de 2023 en el que se ofreciera la versión israelí del ataque, que tuvo lugar en las primeras semanas de la guerra iniciada después de que combatientes liderados por Hamás salieran en masa de Gaza matando a ⁠1.200 israelíes. El ejército no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre su versión del incidente.

Según las autoridades sanitarias palestinas, se ​ha confirmado la muerte de más de 73.000 palestinos en la guerra israelí en Gaza. La mayoría de ‌las muertes se documentaron cuando los cadáveres fueron trasladados a los tanatorios ‌y enterrados, pero se cree que hay alrededor de 8.000 más bajo los escombros.

"SON PARTES DE MÍ"

Omar Al-Hassayna, de 65 años, superviviente del bombardeo ⁠de Sabra que huyó de Gaza a Egipto días después del ataque, lloraba mientras veía en la televisión por satélite de El Cairo las imágenes del funeral de sus familiares celebrado el martes.

Su esposa murió en el bombardeo, junto con cuatro de sus hijos adultos: Abdallah, Abdel-Rahman, Ahmed y Osama. También fallecieron sus cuatro nietos: dos niños pequeños y dos niñas pequeñas, el mayor de apenas 4 años y el menor de solo unos meses.

"Son parte de mí. He ​pensado en ellos todos y ‌cada uno de los días. Los he visto en mis pensamientos y en mis sueños", afirmó.

"El funeral de hoy es lo mínimo que se podía hacer por esos mártires. Es hora de que esos cuerpos, esos cuerpecitos, descansen en paz, y de que sus almas revoloteen en los cielos que nos rodean".

La mayor parte de la población de Gaza son descendientes de refugiados que llegaron desde territorios que ahora se encuentran en Israel, por lo que era habitual que familias extensas enteras se instalaran juntas en grupos de edificios residenciales. ⁠Pero esto significaba que un solo ataque aéreo israelí podía acabar, de hecho, con todo un clan.

Los Hassayna, que vivían en el barrio de Sabra desde hacía décadas, eran una rama de un clan destacado, conocido en todo el enclave por su generosidad y humildad.

Omar explicó que los ataques israelíes alcanzaron tres edificios residenciales donde se habían reunido los miembros de la familia extensa en busca de refugio, tratando de ponerse a salvo en un mismo lugar durante los primeros días de la guerra.

Dos de los edificios quedaron completamente destruidos, lo que provocó la muerte de casi todas las personas que se encontraban en su interior. Él se encontraba en el tercero, que solo quedó parcialmente destruido, y sobrevivió con heridas leves causadas por los escombros que salían disparados. También sobrevivieron dos de sus hijas y un hijo.

LA RECUPERACIÓN SOLO ‌ES POSIBLE FUERA DEL CONTROL ISRAELÍ

El alto el fuego de octubre, que puso fin a los principales combates, dejó a las fuerzas israelíes en control de más de la mitad de Gaza, territorio que posteriormente se ha ampliado hasta abarcar alrededor de dos tercios. Allí, han demolido con excavadoras los edificios restantes y han ordenado a la población que abandone la zona.

La recuperación de los cadáveres solo puede llevarse a cabo en el tercio restante del territorio, donde ahora vive casi toda la población de Gaza —más de dos millones de personas—, la mayoría desplazada en tiendas de campaña improvisadas o refugios en los edificios dañados.

Mahmoud Basal, portavoz de la ‌Defensa Civil de Gaza, afirmó que la identificación de los restos de los Al-Hassaynas requirió una combinación de pruebas forenses y recuerdos recabados de los supervivientes.

"Los cadáveres estaban en estado de descomposición. Los familiares identificaron a algunos por su ropa, sus lesiones y sus marcas distintivas. Algunas víctimas tenían placas de fijación ósea en ciertos órganos, mientras ‌que a algunas mujeres se las identificó ⁠gracias a las joyas que llevaban puestas o a collares en los que figuraba su nombre", explicó Basal.

Una vez concluida esta operación de recuperación, el equipo se trasladará a otras zonas accesibles de Gaza.

"Si contáramos con al menos diez excavadoras, bulldozers y ​grúas, necesarias para el trabajo, la tarea podría completarse en tres meses", declaró a Reuters.

Cuando el cortejo fúnebre del martes llegó a un extenso cementerio en medio de las ruinas de Gaza, los hombres se turnaron para llevar a hombros los pequeños cuerpos envueltos en mortajas y dieron descanso eterno a los miembros del clan Hassayna en tumbas recién cavadas.

Con información de Reuters