La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) presentó este martes a los cuatro astronautas que formarán parte de la tripulación principal Artemis III, una misión programada para 2027 y que marcará un nuevo hito en el programa de exploración lunar.

La misión llevará a cabo una serie de pruebas exigentes en órbita terrestre en 2027, esenciales para Artemis IV, la primera misión tripulada prevista al Polo Sur lunar en 2028. El cohete SLS (Space Launch System) de la NASA lanzará la nave espacial Orion y a su tripulación desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia espacial en Florida hasta la órbita terrestre baja.

Tras comprobar los sistemas de Orion, la nave demostrará -por primera vez- sus capacidades de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de uno o ambos sistemas comerciales estadounidenses de aterrizaje tripulado, desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

La misión prevista para el próximo año, incluye una "espectacular" campaña de lanzamientos múltiples con los cohetes "más potentes del mundo", poniendo a prueba el hardware integrado entre Orion y los módulos de aterrizaje, según informó la NASA. El líder de Artemis III será Randy Bresnik, acompañado por el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano, quien actuará como piloto. El equipo se completa con los especialistas de misión Andre Douglas y Frank Rubio. Además, la agencia designó a Bob Hines como miembro suplente.

¿Quiénes son los nuevos tripulantes de Artemis III?

Bresnik será el comandante de la misión. Tendrá la responsabilidad de supervisar todas las operaciones de vuelo y coordinar las actividades de la tripulación durante una misión que la NASA considera una de las "más complejas" de las últimas décadas. Fue seleccionado como astronauta en 2004 y desde entonces ha acumulado más de 7000 horas de vuelo en 95 tipos de aeronaves, helicópteros y planeadores, y unas 3600 horas en naves espaciales. También posee la habilitación de piloto de transporte aéreo y una autorización ilimitada para aeronaves con motor de pistón.

El primer europeo asignado a una misión Artemis será Luca Parmitani. El italiano es licenciado en Ciencias Políticas y se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea de Italia. Fue seleccionado como astronauta de la ESA en mayo de 2009 y desde entonces ha participado en distintos vuelos especiales. Tiene amplia experiencia en operaciones espaciales y misiones de larga duración. Desde la ESA aseguraron que su participación refleja en papel "central" que el viejo continente desempeña en el programa, especialmente a través del Módulo de Servicio Europeo que impulsa la nave Orion.

Andre Douglas será el especialista de misión. Fue elegido por la NASA para formar para formar parte de la promoción de candidatos a astronauta de 2021. Se incorporó a sus funciones en enero de 2022. Su trabajo se enfocará en apoyar las pruebas técnicas y operativas que permitirán validar los sistemas necesarios para futuras expediciones lunares.

Douglas es originario de Virginia, obtuvo una licenciatura en ingeniería mecánica de la Academia de la Guardia Costera de los Estados Unidos, una maestría en ingeniería mecánica de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, una maestría en arquitectura naval e ingeniería marina de la Universidad de Michigan, una maestría en ingeniería eléctrica e informática de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, y un doctorado en ingeniería de sistemas de la Universidad George Washington.

El último tripulantes oficial es Frank Rubio. También será especialista de misión y aportará su experiencia en operaciones espaciales durante una misión que incluirá pruebas inéditas entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX. Fue seleccionado por la NASA para unirse a la clase de candidatos a astronauta de 2017 y se presentó a trabajar en el Centro Espacial Johnson en agosto de 2017.

Antes de unirse a la NASA, el nativo de Florida se graduó de la Academia Militar de los Estados Unidos en 1998, obtuvo un Doctorado en Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados en 2010 y sirvió en el Ejército de su país como aviador y médico durante más de 28 años. El Coronel Rubio fue miembro del Equipo de Paracaidismo de West Point, los "Caballeros Negros".

¿Cómo será la misión Artemis III?

Irán hacia la órbita de la nave espacial Orion, donde pondrá a prueba su capacidad de acoplamiento. Se trata de un plan similar al de la misión 9 del programa Apolo, que había probado el módulo lunar en órbita antes del supuesto alunizaje en 1969. En aquella ocasión, se probaron juntos la nave de mando Apolo Command and Service Module y el módulo Lunar Apolo.

Inicialmente, la tarea de alunizaje humano iba a realizarla Artemis III, pero fue reasignada a Artemis IV y se programó para el 2028. Siempre y cuando no haya ningún contratiempo, la humanidad pisará la Luna nuevamente. Por último, cada misión de Artemis busca "refinar operaciones y demostrar tecnología" para preparar la primera misión tripulada a Marte.