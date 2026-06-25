Vivió en Buenos Aires hace 200 mil años: hallan un hueso de un animal que cambia la ciencia para siempre

Un descubrimiento en el norte bonaerense volvió a poner a la paleontología argentina en el umbral de la ciencia. Un equipo integrado por especialistas del Museo Paleontológico de San Pedro, investigadores del CONICET y universidades nacionales logró identificar los primeros huesos de animales al período Pleistoceno.

Se trata del primer hueso hioides de un perezoso gigante hallado en territorio argentino. La pieza tiene una antigüedad estimada de 200 mil años y fue encontrada en el yacimiento Campo Spósito, a unos 10 kilómetros de la ciudad de San Pedro. Aunque mide apenas 16 centímetros de largo, su importancia científica es enorme.

Los especialistas determinaron que el fósil perteneció a un ejemplar adulto de Lestodon armatus, uno de los mamíferos terrestres más imponentes que habitó la región sur de América durante el Pleistoceno. Es un herbívoro que podía alcanzar los cuatro metros de longitud y pesar alrededor de cuatro toneladas.

Una pequeña pieza, de enorme valor científico

El hueso hallado forma parte del aparato hioideo, un conjunto de pequeñas estructuras óseas relacionadas con el sostén de la lengua y funciones fundamentales como la alimentación y la vocalización.

Su preservación es considerada excepcional. Debido a su fragilidad, este tipo de huesos suele deteriorarse rápidamente tras la muerte del animal, por lo que encontrar uno en tan buen estado significa una oportunidad muy poco frecuente para los investigadores.

El fósil fue recuperado junto a otras partes del esqueleto, entre ellas pelvis, tibias, húmeros y piezas dentales. Esta asociación permitirá reconstruir con mayor precisión los aspectos anatómicos y funcionales de la especie, aportando información inédita sobre su biología y evolución.

El tesoro paleontológico en el norte bonaerense

Campo Spósito es uno de los sitios paleontológicos más importantes de la región. Desde hace más de dos décadas, los investigadores recuperan allí restos de animales que habitaron antiguos humedales y cursos de agua. En el área ya fueron identificadas decenas de especies extintas, como armadillos gigantes, caballos prehistóricos, macrauchenias y antiguos ciervos.

Según los expertos, el hallazgo también adquiere relevancia internacional porque existe muy poca evidencia comparable. Hasta ahora, el único antecedente conocido de una pieza similar correspondía a un ejemplar encontrado en Uruguay, pero de una antigüedad considerablemente menor.

Una vez concluidos los estudios científicos, el fósil pasará a integrar la colección permanente del Museo Paleontológico de San Pedro. Allí no solo será preservado para futuras investigaciones, si no que también permitirá acercar al público una pieza de hace 200 mil años atrás.