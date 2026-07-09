El presidente turco Erdogan regala revólveres a los líderes de la OTAN tras la cumbre

Un arma obsequiada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan al presidente lituano Gitanas Nausėda en la cumbre de la OTAN en Ankara. Fotografía tomada en Vilna, Lituania

El primer ​ministro de Bélgica se llevó una pequeña sorpresa al aterrizar de vuelta en su país tras la cumbre de la OTAN celebrada el miércoles en Turquía, ‌al descubrir que llevaba una pistola ‌y munición en su equipaje.

Tras la tensa cumbre de la OTAN celebrada el miércoles en Ankara, su anfitrión, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, entregó a cada uno de los líderes un insólito regalo de despedida: un revólver antiguo, acompañado de munición real, lo que indicaba que no era solo para exhibición.

Erdogan quería dar a conocer la industria de defensa turca, que se ha convertido en una herramienta clave para la exportación y ​la política exterior.

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Las imágenes difundidas ⁠por la oficina del presidente lituano, Gitanas Nausėda, mostraban lo que parecía ser el ‌Gumusay .357 Magnum, un revólver de seis disparos poco común fabricado por ⁠el fabricante de armas turco MKE en la década ⁠de los noventa.

Estaba colocado en una caja de madera decorada con la bandera de Turquía y el logotipo de la OTAN, así como con un letrero en el que ⁠se leía "Gumusay, la primera pistola tipo revólver fabricada en nuestro país", en turco ​y en inglés.

LOS REVÓLVERES TURCOS GRABADOS SON REGALOS INUSUALES

El portavoz del ‌presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo ‌que todos los líderes habían recibido el mismo modelo, grabado con sus propios ⁠nombres.

El primer ministro belga, Bart De Wever, entregó el suyo a la policía del aeropuerto de Bruselas para que lo guardaran en una caja fuerte.

Un asistente del presidente polaco, Karol Nawrocki, dijo a Radio RMF FM que su revólver estaba a la espera de ​pasar el control ‌aduanero en el aeropuerto de Varsovia y que se guardaría en un lugar adecuado "para que, en primer lugar, esté a salvo y, en segundo lugar, se respete como regalo".

"Desde luego, nadie va a dispararlo", añadió.

Las oficinas de los primeros ministros de Países Bajos y Suecia indicaron que sus revólveres habían ⁠sido trasladados a sus respectivas embajadas en Ankara. El de Países Bajos iba a ser inutilizado, mientras que el de Suecia estaba a la espera de la documentación de importación.

El revólver entregado al británico Keir Starmer venía acompañado de un kit de limpieza y 500 balas, según una fuente de Downing Street.

El revólver de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya se encontraba almacenado en la sede del Gobierno, el Palazzo Chigi, junto con otros obsequios de Estado.

La presidenta ‌de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía la intención de donar el suyo a un museo militar.

La industria turca de armas cortas modernas se centra principalmente en las semiautomáticas, lo que convierte a la Gumusay en una especie de curiosidad para coleccionistas.

Los fabricantes de armas turcos se han abierto paso en el mercado europeo de armas de fuego civiles ‌con pistolas y escopetas económicas, plantando cara a marcas italianas y belgas más veteranas, asociadas desde hace tiempo a armas deportivas y de servicio de mayor precio.

Según el Small Arms Survey, con ‌sede en Ginebra, Turquía ⁠fue el tercer mayor exportador mundial de armas pequeñas entre 2019 y 2024, con unas exportaciones que ascendieron a unos 3 000 millones ​de dólares durante ese periodo, por detrás de Estados Unidos e Italia.

Con información de Reuters