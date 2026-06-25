Alerta por récord de tuberculosis en la Argentina: quiénes son las personas más afectadas y las zonas con más casos

Alerta por récord de tuberculosis en la Argentina y preocupa el ascenso por su letalidad

El Boletín Epidemiológico Nacional informó un incremento de casos de tuberculosis en Argentina durante 2026 que sigue en ascenso desde 2022 y preocupa por su aumento sostenido. La enfermedad está afectando principalmente a varones jóvenes y adultos, con mayor concentración en las regiones Centro, NEA y Cuyo. Misiones, Mendoza y Entre Ríos figuran entre las jurisdicciones con mayor aumento porcentual. La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana causada por Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer riñones, columna vertebral y cerebro. Se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o habla, pero no por contacto físico ni por compartir alimentos.

Según el BEN, hasta la semana epidemiológica 22 de 2026 se notificaron 6.482 casos de tuberculosis, lo que representa 133 más que en el mismo período de 2025. El informe oficial señala que “el incremento se concentró principalmente en las regiones Centro, NEA y Cuyo”, mientras que el Sur mostró un descenso y el NOA se mantuvo estable.

Cuáles son las zonas más afectadas con tuberculosis

La región Centro aportó el mayor número de casos adicionales, con 264 más que en 2025, lo que equivale a un aumento del 5,6%. En el NEA se registraron 45 casos nuevos, con un incremento del 10%, mientras que en Cuyo hubo 24 casos adicionales, con una variación del 27%. En contraste, la región Sur presentó una baja de 35 casos, equivalente a una disminución del 22,3%. Entre las jurisdicciones más afectadas, Misiones mostró un aumento porcentual del 44,9%, seguida por Mendoza con el 42,6% y Entre Ríos con el 38,8%.

Alerta por récord de tuberculosis en la Argentina y preocupa el ascenso por su letalidad

También se destacaron los incrementos en Santiago del Estero (34,3%) y Santa Fe (32,9%), lo que refleja una tendencia preocupante en varias provincias. En 2025 se habían notificado 17.283 casos de tuberculosis, con una tasa nacional de 37,3 por cada 100.000 habitantes. Del total de casos de 2025, el 94,7% fueron incidentes, es decir, nuevos, recaídas o sin información previa.

La mayor concentración de casos se registró en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aportaron el 66,1% del total nacional. Salta encabezó la lista de tasas más altas, con 63,8 casos por 100.000 habitantes, seguida por CABA (58,8), PBA (55,1), Jujuy (52,3), Formosa (42,8) y Chaco (39,3). En cambio, Mendoza presentó la menor tasa, con apenas 6 casos por 100.000 habitantes, junto con otras provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca, todas con cifras inferiores a 10. La distribución por sexo muestra que los varones concentran la mayoría de los casos: en 2025 representaron el 60,7% del total.

Alerta por récord de tuberculosis en la Argentina y preocupa el ascenso por su letalidad

Las personas más afectadas

Entre los casos nuevos y recaídas, los varones sumaron 9.869 notificaciones, con una tasa de 43,3 por 100.000 habitantes, mientras que las mujeres registraron 6.416 casos, con una tasa de 27,2. La diferencia por sexo fue aún más marcada en los casos antes tratados: los varones concentraron el 66,5%, con una tasa de 2,7 por 100.000 habitantes. En cuanto a la edad, el 61,5% de los casos incidentes se distribuyó en la población de 15 a 44 años, lo que evidencia un impacto fuerte en adolescentes y adultos jóvenes. El boletín destaca que “las tasas más elevadas en varones se observaron en los grupos de 20 a 39 años”, mientras que en mujeres también fueron más altas en edades jóvenes, aunque siempre inferiores.

Para enfrentar la situación, el Ministerio de Salud distribuyó desde diciembre de 2025 más de 40.500 cartuchos para diagnóstico molecular y 2.870 dosis de PPD en 2026. Además, se entregaron 546 tratamientos de segunda línea para tuberculosis farmacorresistente, garantizando la continuidad terapéutica en pacientes complejos. La cartera sanitaria también realiza seguimiento de pacientes que migraron y respondió a 46 interconsultas por casos complejos, lo que refleja un abordaje integral de la enfermedad.

Qué es la tuberculosis, la segunda enfermedad infecciosa más mortífera del mundo

La tuberculosis, pese a ser prevenible y curable, continúa siendo un desafío sanitario en Argentina y en el mundo. La Organización Mundial de la Salud recuerda que “más del 95% de los casos y las muertes se concentran en países en desarrollo”, lo que subraya la necesidad de reforzar la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso equitativo al tratamiento.

Causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, la tuberculosis es una enfermedad que ataca principalmente a los pulmones. Pese a que se trata de una afección curable y prevenible, es la segunda enfermedad infecciosa más mortífera del mundo. El dato fundamental para entender por qué ofrece cifras tan dramáticas lo brinda la Organización Mundial de la Salud: más del 95% de los casos y las muertes se concentran en los países en desarrollo.

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Es decir que cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire y solo basta con que una persona inhale unos pocos de estos bacilos para quedar infectada. Cabe destacar que según la OMS una cuarta parte de la población mundial está infectada de tuberculosis pero, aún, no se enfermaron ni pueden transmitir la infección.

Síntomas

Los síntomas más usuales de la tuberculosis pueden incluir: