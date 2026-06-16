Ecoparque de CABA empieza a cobrar las entradas: quiénes todavía pueden ir gratis

El Ecoparque de la ciudad de Buenos Aires cambió sus políticas y comenzará a cobrar entrada a turistas desde este miércoles 17 de junio. Sin embargo, los vecinos porteños podrán aprovechar el ingreso completamente gratis.

Quiénes pueden ingresar gratis al Ecoparque

A partir de ahora, solo los vecinos que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y grupos específicos seguirán teniendo acceso gratuito y exclusivo para agilizar el ingreso. También el beneficio estará disponible para:

Los menores de 12 años

Personas mayores de 65

Personas con discapacidad

La entrada se cobra los adultos que no residen en CABA y a turistas extranjeros de todas las edades

“Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

¿Cuánto sale la entrada al Ecoparque?

Para quienes sí deben abonar la entrada, los precios varían de acuerdo a argentinos, que no viven en el territorio porteño, y a la edad de los turistas extranjeros:

Argentinos: la entrada general tendrá un valor de $9.871

Extranjeros adultos: se les cobrará $19.741

Extranjeros menores de 12 años: $15.793.

Qué se puede hacer hoy en el Ecoparque, ex zoológico de Buenos Aires

El predio donde funcionó el ex Jardín Zoológico de Buenos Aires desde 1888 hasta 2016, hoy ofrece un paseo entre plantas nativas, mariposas y animales como carpinchos, tapires, ñandúes, flamencos australes o cóndores andinos, entre otros.

El sitio cuenta con 42 edificios patrimoniales de diferentes estilos arquitectónicos, como el chino, hindú, orisco y grecorromano. La arquitectura clásica representa a cada uno de los países de origen de las especies que los habitaban.

El espacio ofrece visitas guiadas en el domo de energías renovables. Además, ofrece un exploratorio del Río de la Plata hasta una plaza de agua, un carrusel, animatrónicos interactivos o experiencia 4D Ecoevolución. También cuenta con locales gastronómicos para desayunar, almorzar o merendar.

Además, el Ecoparque es un centro vivo de conservación y educación ambiental: cuenta con más de 3.900 animales rescatados y 15 programas de conservación de especies autóctonas en peligro de extinción que trabajan en la investigación y cría en aislamiento humano de especies amenazadas para reintroducirlas en sus hábitats naturales y fortalecer sus poblaciones.