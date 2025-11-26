Encontraron un animal extinto en Palermo y revelaron qué pasará con la especie.

El Ecoparque de Palermo compartió un video sobre su misión para traer de vuelta a un ave extinta en el país: el guacamayo rojo. Se trata de una especie que no suele estar disponible para la exhibición al público y que tiene un estricto régimen de cuidados.

A través de su cuenta de Instagram el Ecoparque, ex Zoo de Buenos Aires, publicó un video sobre la conservación de los guacamayos rojos y el trabajo de Argentina en traer a la especie nuevamente de la extinción. "El regreso del guacamayo rojo exigió crear una etapa de entrenamiento específica y la formación de una red interinstitucional de colaboradores que trabajan para asegurar la conservación de la especie a largo plazo en Argentina", anunciaron en un posteo.

Uno de los cuidadores de los guacamayos rojos remarcó que en Argentina "se empezó a crear un entrenamiento focalizado en el que un guacamayo tiene que cumplir cuatro requerimientos básicos para poder sobrevivir", aunque no se especifican esos puntos. En la actualidad hay 10 instituciones trabajando por la conservación del guacamayo rojo.

Cuándo fue la primera vez que se liberaron guacamayos rojos a su hábitat natural

En octubre de 2015 fue la primera vez en que zoólogos especializados de Argentina liberaron guacamayos rojos, que venían de pasar toda su vida en cautiverio. Dicha instancia les había hecho perder su capacidad de vuelo, por lo que debieron someterse a entrenamientos diarios para estar aptos para defenderse en la naturaleza.

Desde el cierre del Zoo de Buenos Aires el Ecoparque se dedica a la conservación de los animales que quedan en el establecimiento y, cuando se puede, a rehabilitarlos y devolverlos a sus hábitats. Jirafas, focas, camellos, hipopótamos, carpinchos, cóndores, un puma y monos son algunos de los animales que pueden verse a pocos metros de La Rural.