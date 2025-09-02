Verónica Llinás y un emotivo posteo en memoria de su marido.

Verónica Llinás conmocionó a todos sus seguidores este lunes 1° de septiembre, con una emotiva publicación recordando a su esposo, Guido Goretti, quien habría cumplido años.

"Hoy habrías cumplido años, mi amor. Vaya uno a saber por qué mares estarás navegando ahora, siempre con tu buen humor y tu sonrisa socarrona, haciendo ridículas poses de físico-culturista para las fotos. Quiero recordarte así, siendo feliz, haciendo lo que más te gustaba, viajar juntos. Guido Goretti", posteó la actriz en su cuenta oficial de Instagram, con un mensaje concluido con un emoticón de corazón.

El posteo de Verónica Llinás recordando a su marido.

En la instantánea se puede observar al hombre que durante 24 años estuvo casado con Llinás, hasta que falleció en 2015 producto de una larga lucha contra el cáncer. La enternecedora efeméride suscito reacciones de todo tipo entre quienes la siguen en Instagram, llenando la caja de comentarios de diversos emojis y abrazos a la distancia. Entre ellos, los de figuras como Andrea Bonelli; Ángel de Brito; Susana Roccasalvo; Benjamín Vicuña; Julieta Díaz; Carla Peterson y Darío Lopilato.

¿Qué pasó con Guido Goretti, el esposo de Verónica Llinás?

Inicialmente, parecía que Goretti había logrado superar el cáncer, sin síntomas del mismo y con la quimioterapia ya completa. En virtud de ello decidieron emprender un viaje juntos, pero el final fue devastador: el tumor pasó al cerebro e hizo metástasis. Según relató años más tarde, fue una de las pérdidas más difíciles de su vida.

Otro 1° de septiembre, pero de 2023, Llinás también evocó a la memoria de su compañero de vida: "Siempre me dijiste ‘ponete en el lugar en el quieras estar, no esperes que lo hagan los demás’. Hoy ya no estás, amor mío. Es tu cumpleaños y estreno ‘Antígona en el baño’ que es, precisamente, el lugar donde quiero estar. Cómo desearía que estuvieras aquí".