No es Icardi: sale a la luz la relación de "La China" Suárez y Verónica Llinás

Sale a la luz la relación de "La China" Suárez y Verónica Llinás.

Verónica Llinás dio una entrevista donde reveló algunos detalles sobre su participación en la serie de Netflix En el barro, la secuela de El Marginal que transcurre en un penal de mujeres y que sigue la historia de Gladys (Ana Garibaldi), la esposa de Mario Borges (Claudio Rissi), y un periodista de El Trece soltó un picante detalle de su personaje y el de "La China" Suárez que descolocó a la actriz.

En una entrevista con Puro Show (El Trece) la actriz Verónica Llinás habló de su trabajo con "La China" Suárez en la serie En el barro y admitió: "Fuimos compañeras en la serie y está impresionante lo que pasa entre ella y mi personaje. No puedo decir más que eso". En ese momento, Pampito deslizó que su personaje y el de "La China" tendrían una relación de "lesbianas" y disparó: "¿Hay una escena romántica entre vos y la China?". Tajante, Verónica Llinás sentenció: "No puedo decir nada porque las plataformas me lo prohíben".

"Me dijeron que hubo un beso con 'La China', ¿te la chapaste?", insistió el periodista Matías Vázquez pero la actriz Verónica Llinás sentenció: "No te lo voy a decir. Lo único que te puedo contar es que es una bomba, es fuertísimo. Tiene un nivel de power impresionante". Aún así, concedió un dato exclusivo: "Te puedo decir que no soy el mismo personaje de El Marginal y que éste es un monstruo. Voy a hacer de una de las presas".

Verónica Llinás habló de su personaje en la serie En el barro.

En el barro: historia, trailer y elenco

Sobre la trama de la serie En el barro la plataforma de streaming Netflix comunicó: "Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra 'la Borges', y otras condenadas sin experiencia en prisión, son atacadas. El vehículo que las traslada se hunde en el río y las presas, abandonadas a su suerte, enfrentan una muerte segura. Pero Gladys se libera, y libera a las demás. Minutos después, cinco sobrevivientes alcanzan la orilla, cubiertas de barro. Unidas por la adversidad, este grupo de mujeres enfrentará la hostilidad del régimen carcelario y el desafío de las diferentes 'tribus' que manejan el cotidiano de la prisión. Usando las armas que cada una trae por su historia personal, descubriendo sus propias fortalezas y debilidades, sabrán construir su lugar en el universo de La Quebrada. Sin buscarlo, y sin poder evitarlo, se transformarán en una nueva banda: 'Las embarradas'".

El elenco principal de En el barro está compuesto por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Payuca y Carla Pandolfi integran el elenco secundario, y Juana Molina, Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Cecilia Rossetto y Gerardo Romano. Por el momento Netflix no dio a conocer la fecha de estreno de la esperada serie cuya primera temporada saldrá en el 2025.