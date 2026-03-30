¿Cuántos amigos verdaderos puede tener una persona? La ciencia revela la cifra exacta.

La amistad es una de las relaciones más importantes que puede entablar una persona: los amigos se vuelven, en muchos casos, familia, están presentes en los buenos y malos momentos, y se vuelven fundamentales a la hora de forjar recuerdos. Sin embargo, aunque el deseo de muchos sea hacer amigos infinitamente, la ciencia descubrió que esto no es posible. De hecho, el ser humano tiene capacidad emocional para un límite de amistades.

Según el antropólogo británico Robin Dunbar, los seres humanos pueden mantener alrededor de 150 relaciones sociales estables. Este concepto, conocido como “número de Dunbar”, surge de estudios que vinculan el tamaño del cerebro, especialmente el neocórtex, con la cantidad de vínculos que podemos gestionar.

Se trata de relaciones en las que sabemos quién es la otra persona y cómo se vincula con nuestro entorno. Es decir, no todos son amigos íntimos, pero sí forman parte de nuestra red social activa. Dentro de ese límite, las relaciones se organizan en distintos niveles. En el núcleo más cercano suele haber apenas unas pocas personas, como familia o amigos íntimos, con quienes existe un vínculo emocional profundo.

A medida que el círculo se amplía, aparecen amistades menos frecuentes, conocidos y contactos sociales más lejanos. Este “modelo en capas” refleja cómo distribuimos nuestro tiempo y energía social. En otras palabras: podemos conocer a muchas personas, pero solo unas pocas ocupan el centro de nuestra vida.

Por qué existe este límite

La explicación no es cultural, sino biológica. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información social: recordar historias, emociones, relaciones y contextos requiere tiempo y recursos mentales.

Por eso, incluso si la tecnología permite acumular contactos, eso no significa que podamos sostener vínculos reales con todos ellos. De hecho, algunos estudios sugieren que, aun en redes sociales, las personas tienden a replicar estos mismos patrones.

¿Cuántos amigos verdaderos puede tener una persona? La ciencia revela la cifra exacta.

El concepto también invita a repensar qué entendemos por amistad. Tener cientos de seguidores o contactos no equivale a tener relaciones significativas. En la práctica, el número de amistades verdaderamente cercanas es mucho menor. Algunos análisis incluso estiman que el círculo íntimo se reduce a apenas cinco personas, mientras que el resto de los vínculos se distribuye en niveles de menor cercanía.