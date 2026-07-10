La AIE recorta sus previsiones sobre la producción petrolera rusa tras los ataques de Ucrania

Bombas de extracción de petróleo en las afueras de Almetyevsk, en la república de Tartaristán, Rusia

La ​Agencia Internacional de la Energía rebajó sus proyecciones sobre la producción petrolera rusa debido a los ataques ucranianos contra ‌la infraestructura energética del país, ‌dijo el organismo el viernes.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses los ataques con drones contra instalaciones energéticas, incluidas refinerías de petróleo, en un intento de asfixiar los esfuerzos bélicos de Moscú.

"Los continuos ataques contra refinerías, instalaciones de almacenamiento e infraestructura de transporte sustentan unas perspectivas de producción más débiles y, en ​consecuencia, hemos recortado nuestra ⁠previsión de oferta rusa para este año y el próximo, ‌en 85.000 barriles diarios y 150.000 barriles diarios, ⁠respectivamente, hasta una media de 8,8 ⁠millones de barriles diarios durante el periodo de previsión", dijo la agencia con sede en París en su informe mensual.

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La AIE espera que ⁠la producción petrolera de Rusia, el tercer mayor productor ​mundial, alcance los 8,9 millones de barriles ‌diarios este año y los 8,8 ‌millones de barriles diarios en 2027, frente a los 9,2 ⁠millones de barriles diarios de 2025. La previsión fue rebajada para este año y el próximo en 85.000 barriles diarios y 150.000 barriles diarios, respectivamente.

La producción rusa de crudo de junio ​aumentó en ‌120.000 barriles diarios frente a mayo, hasta 8,86 millones de barriles diarios, dijo la agencia, 900.000 barriles diarios por debajo de la cuota fijada por el grupo OPEP+, integrado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo ⁠y sus aliados.

Los ataques contra refinerías también han provocado un aumento de las exportaciones rusas de crudo en los últimos meses. Fuentes del sector han dicho que los envíos desde los puertos occidentales de Rusia alcanzaron un máximo histórico en junio y se espera que mantengan ese nivel en julio.

Las exportaciones desde los puertos bálticos de Primorsk ‌y Ust-Luga, junto con el puerto de Novorosíisk en el mar Negro, alcanzaron casi 3 millones de barriles diarios en junio, según los datos de las fuentes.

La AIE situó las exportaciones totales de crudo de Rusia en junio en 5,8 millones de barriles diarios, ‌un aumento de 620.000 barriles diarios frente a mayo. Las exportaciones de productos petrolíferos disminuyeron el mes pasado en 230.000 barriles diarios respecto de ‌mayo, hasta 1,91 ⁠millones de barriles diarios.

Rusia introdujo esta semana una prohibición a las exportaciones de diésel, además de restricciones ​a las ventas al exterior de gasolina y combustible para aviones, para hacer frente a la escasez interna de combustibles.

Con información de Reuters