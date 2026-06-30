Alemania vuelve a empezar de cero, una vez más, tras su tercer fracaso consecutivo en un Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Alemania vs Paraguay

La montaña rusa que ha sido el Mundial para Alemania terminó el lunes con otro fracaso: la derrota ‌por penales ante Paraguay en ‌dieciseisavos de final, lo que no solo echó por tierra sus esperanzas, sino que sumió a una selección que en su día fue poderosa en los grandes torneos en un abismo sin precedentes.

Los tetracampeones del mundo habían sufrido dos eliminaciones consecutivas sin precedentes en la primera fase de los Mundiales de 2018 y 2022, y habían ​puesto su mirada en ⁠un quinto título que les devolviera a la élite del ‌fútbol.

En cambio, regresa a casa como la primera selección ⁠alemana en perder una tanda de penales ⁠en un Mundial, después de que algunos jugadores dudaran cuando el capitán Joshua Kimmich les preguntó si se atreverían a lanzar.

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Aunque el DT ⁠Julian Nagelsmann, que con 38 años era el técnico más ​joven en un partido de eliminatoria de un ‌Mundial en 40 años, está deseando ‌seguir al frente del equipo, la decisión recae ahora en ⁠otros.

"Hay algunas cuestiones fundamentales que deben cambiar y no quiero entrar en detalles", declaró Nagelsmann, al frente del equipo desde 2023, en una sombría rueda de prensa tras el partido. "No soy de los que ​dicen 'dimito' solo ‌porque hayamos quedado eliminados".

Pero el propio Nagelsmann debe asumir gran parte de la responsabilidad tras haber declarado en repetidas ocasiones antes del torneo que los alemanes iban a por su quinto título mundial.

"La declaración sigue en pie", afirmó en ⁠mayo, al anunciar su convocatoria. "Creo que todos los equipos quieren ser campeones del mundo y nosotros también".

Alemania llegó al torneo con una racha de nueve victorias consecutivas y ganó sus dos primeros partidos del Grupo E para asegurarse el primer puesto, aunque el 2-1 in extremis sobre Costa de Marfil suscitó dudas sobre su capacidad para enfrentarse a equipos físicos ‌y rápidos.

El equipo germano encontró la respuesta en el siguiente partido, al perder 2-1 ante Ecuador y tener dificultades para hacer frente a la potencia de la "Tri". Nagelsmann se mostró desdeñoso, afirmando que su equipo ya se había clasificado y que no había motivo para darle demasiada importancia ‌a esa derrota.

Pero tras el primer partido de las rondas eliminatorias, su sueño se hizo añicos. Hasta el Mundial de 2014 en Brasil, que ganó, ‌Alemania había alcanzado ⁠como mínimo las semifinales en todos los Mundiales y Eurocopas desde 2006.

Desde entonces, ha sufrido tres eliminaciones consecutivas ​en las primeras fases de los Mundiales y no ha llegado a la final de la Eurocopa en tres intentos, ni siquiera como anfitriona en 2024.

Con información de Reuters