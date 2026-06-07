River perderá 30 millones de dólares por los caprichos de Marcelo Gallardo

El Club asumió que perderá 30 millones de dólares por malas gestiones al incorporar.

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra en su punto más alto. Esto permite apreciar que en River Plate se registrará una enorme depuración del plantel, debido a que Eduardo Coudet considera que varios jugadores no están en condiciones de defender la camiseta. En la nómina de salidas hay dos nombres que fueron etiquetados como los “caprichos” de Marcelo Gallardo y que provocarán una pérdida aproximada de 30 millones de dólares.

“He instruido al director deportivo (Pablo Longoria) para que salgan en torno a 15 jugadores. Queremos un plantel de 20 jugadores de élite, no de 30 o 35. Es preferible pagar mejor a pocos para competir con el primer mundo o Brasil”, expresó Stefano Di Carlo, máxima autoridad de la institución, en charla con ESPN. Algo que sorprendió bastante, pero que fue bien recibido por los hinchas.

En la nómina de salidas, hay dos nombres que fueron incorporados después de que Gallardo insistiera de gran manera por sus llegadas: Maximiliano Salas y Kevin Castaño. Ambos llegaron porque el entrenador creyó que disponían de una serie de características totalmente distintas a las de los demás integrantes del plantel y que esto le iba a dar la oportunidad de conseguir los resultados que pretendía.

Sin embargo, hay un detalle más que interesante en las contrataciones de los dos jugadores. El delantero demandó una inversión de 10 millones de euros para quebrantar la cláusula de rescisión que Racing le había colocado. Mientras que el volante colombiano se incorporó gracias a una operación compleja que exigió un acuerdo con el Cruz Azul de México y el Krasnodar de Rusia. La cifra final fue de casi 21 millones de dólares.

Es por ello que River, al colocarle el cartel de “se vende” a Maximiliano Salas y Kevin Castaño, no solo reconoce que incorporó mal en los mercados de pases anteriores, sino que también asumirá las consecuencias de haber invertido 30 millones de dólares que no podrá recuperar de ninguna manera. De hecho, las proyecciones hablan de que el club podría sacar incluso poco menos de la mitad.

Hay acuerdo por Ángel Correa en River

Por otro lado, las chances de que River presente a su segundo refuerzo son más altas que nunca. Desde México se desprende que hay un acuerdo de palabra con Tigres de México para adquirir la ficha de Correa, que es uno de los jugadores por los que Eduardo Coudet insistió con gran insistencia a los directivos porque lo considera fundamental para el armado de la franja ofensiva del equipo.

Los detalles del trato no fueron publicados del todo, pero se menciona que el “Millonario” habría acordado quedarse con el jugador por medio de un pago de 13 millones de dólares por el 100% de la ficha. Lo que sí se conoció es que hubo un encuentro entre el delantero y el entrenador en España. La charla fue la que motivó que se produzca el avance formal para su compra. Una que le respetará el salario que percibe en México y que lo transformará en uno de los futbolistas mejor pagos del fútbol argentino.