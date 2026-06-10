ANMAT prohibió medicamentos y cosméticos infantiles falsos: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó este miércoles una serie de disposiciones en el Boletín Oficial que prohíben la venta, distribución y publicidad de medicamentos, cosméticos y productos ortopédicos sin registro en todo el país. La medida se fundamenta en operativos de control y denuncias recibidas, y busca proteger la salud pública frente a artículos ilegítimos o sin habilitación sanitaria.

En primer lugar, se ordenó el retiro inmediato de un medicamento falsificado: “Oramorph 2 mg/ml solución oral, morfina, sulfato”, lote 23039201, con vencimiento en agosto de 2026. La investigación se inició tras la denuncia de un paciente en Santa Fe, y tanto el laboratorio titular como el fabricante internacional confirmaron que se trataba de un producto apócrifo. Por lo tanto, ANMAT dispuso la denuncia penal y la prohibición de su comercialización.

Se prohibió la venta de diversos cosméticos infantiles sin inscripción sanitaria

Asimismo, se prohibió la venta de diversos cosméticos infantiles sin inscripción sanitaria, entre ellos marcas como “MOCMALLURE”, “YOUMI”, “ROMANTIC QUEEN”, “GAGK”, “POLA AYIR” y “MINI TANGO BEAUTY”. Estas presentaciones, dirigidas a las infancias y con imágenes de personajes reconocibles, no fueron ingresadas al país por importadores habilitados. De acuerdo con la resolución, la prohibición consiste en la imposibilidad de controlar la seguridad y los ingredientes de estos productos.

La disposición 3524/2026 amplió la restricción a otros productos, como la “Mascarilla facial MOUSE” de la marca “Million Pauline” y rubores y labiales de firmas como “RIMOCOO”, “MEIKE GLAMOUR” y “DRAGON RANEE”.

ANMAT prohibió medicamentos y cosméticos infantiles falsos: cuáles son

Por otra parte, el organismo también prohibió la comercialización de dispositivos ortopédicos sin registro, como pesarios tipo Dumont Paliers, correctores nocturnos para Hallux y inmovilizadores de muñeca de la marca “Grupo Ortopedia Modelo”. La investigación comenzó luego de detectar unidades comercializadas en establecimientos habilitados en Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los inspectores verificaron que estos artículos no estaban inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica y que la empresa carecía de habilitación como fabricante o importador. Las prohibiciones se mantendrán vigentes hasta que los productos cumplan con los requisitos normativos y sean regularizados conforme a la legislación aplicable.

ANMAT prohibió medicamentos y cosméticos infantiles falsos: cuáles son

Uno por uno, todos los productos prohibidos por la ANMAT

- Oramorph 2 mg/ml solución oral, morfina sulfato, lote 23039201, vencimiento agosto 2026.

- MOCMALLURE (labiales, rubores, polvos infantiles).

- YOUMI (cosméticos dirigidos a menores).

- ROMANTIC QUEEN (productos de maquillaje infantil).

- GAGK (rubores y labiales).

- POLA AYIR (cosméticos sin inscripción sanitaria).

- MINI TANGO BEAUTY (productos infantiles con imágenes reconocibles).

- Mascarilla facial MOUSE – Million Pauline.

- Pack Toallas húmedas mini CAPYBARA.

- RIMOCOO (rubores y labiales).

- MEIKE GLAMOUR (cosméticos infantiles).

- DRAGON RANEE (productos de maquillaje).

- Pesarios tipo Dumont Paliers de silicona hipoalergénica.

- Correctores nocturnos para Hallux.

- Inmovilizadores de muñeca – Grupo Ortopedia Modelo.