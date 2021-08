Murió Charlie Watts: qué problemas de salud tenía

El histórico baterista de The Rolling Stones había sido operado a principios de agosto y en el 2004 venció un cáncer de garganta tras dos intervenciones.

La muerte de Charlie Watts sorprendió a todo el mundo, más allá de tratarse de un hombre de 80 años. Este martes 24 de agosto alrededor del mediodía se confirmó que el baterista de The Rolling Stones murió "pacíficamente" rodeado por su familia en un hospital de Londres. A principios de agosto, Watts se había bajado de la gira que la histórica banda emprendería en Estados Unidos entre septiembre y noviembre debido a una intervención quirúrgica que se había realizado. Cabe recordar también que en el 2004 había sido tratado por un cáncer de garganta.

Miembro de The Rolling Stones desde 1963, el gesto estoico de Charlie Watts no volverá a verse tras los parches de la legendaria banda inglesa. El baterista murió a los 80 años este martes 24 de agosto, según confirmó su publicista a través de un comunicado oficial. El fallecimiento de Watts se da solo unas semanas después de que el entorno del músico revelara que no formaría parte de los conciertos que la banda tenía previstos para realizar en Estados Unidos entre septiembre y noviembre de este año. "Por una vez, no he llegado a tiempo", bromeó el baterista cuando anunció que no formaría parte de los 13 shows que The Rolling Stones brindarían pronto.

El comunicado en el que informaron sobre la ausencia de Watts en los recitales venideros aseguraba que el procedimiento realizado había sido "totalmente exitoso" y explicaba que los médicos le habían indicado descanso y reposo, por lo que su lugar en la gira No Filter iba a ser ocupado por Steve Jordan. "Después de todo el sufrimiento de los fans causado por el COVID-19, realmente no quiero que los muchos seguidores de The Rolling Stones que tenían entradas para esta gira queden decepcionados por otro retraso o cancelación", había expresado Charlie Watts en aquel momento.

Cuando el baterista comunicó que no participaría de los recitales de la legendaria banda, los medios británicos señalaron que la operación a la que se había sido sometido Watts en Londres se produjo luego de que los médicos detectaran un "problema" en una revisión de rutina. Vale recordar que tras dos operaciones en el 2004, el baterista logró vencer a un cáncer de garganta. "Pensé que me iba a morir", reveló en el 2011 en una entrevista con la BBC. El baterista también superó una adicción al alcohol de décadas.

En el 2018, el baterista le había asegurado a NME que nunca había pensado en retirarse. El gran objetivo que perseguía la banda, y Watts en particular, era volver a estar en la mejor forma posible para las grandes celebraciones por el 60 aniversario del grupo en el 2022. Entre los festejos, The Rolling Stones planea lanzar el primer álbum de canciones originales en 17 años.