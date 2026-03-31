Santiago Cúneo hizo un pedido en medio de la crisis de Milei.

Durante su habitual editorial en Canal 22 Web, el periodista Santiago Cúneo lanzó un feroz mensaje contra el gobierno de Javier Milei. Frente a la delicada situación económica, el conductor exigió una reacción inmediata de la ciudadanía y repudió con dureza la pasividad social ante las políticas de la Casa Rosada.

El histórico comunicador interpeló a su audiencia con un reclamo a puro grito. Su bronca apuntó directo contra aquellos ciudadanos con posturas neutrales. "Les pido a todos, absolutamente a todos. Griten, puteen, indígnense. No hay lugar para tibios ni miserables, ni para el silencio cómplice", exclamó frente a las cámaras.

El fin del silencio "cómplice"

La furia del periodista escaló aún más al calificar la falta de acción popular como una forma de apoyo tácito a la gestión libertaria. Con su característico estilo, acorraló a los espectadores para forzar un despertar colectivo frente al constante ajuste financiero. "El que no grita, el que no putea, el que no se ofende, el que no se indigna, es cómplice", sentenció con total firmeza.

Santiago Cúneo hizo un pedido en medio de la crisis de Milei.

Como cierre de su potente monólogo, el conductor apeló al orgullo nacional para incentivar la movilización ciudadana y frenar el avance de las medidas oficiales. Con la mirada fija en la lente, remató su proclama con una orden directa hacia cada persona del otro lado de la pantalla: "Ponete de pie, carajo".