Jonatan Viale habló sobre el mayor defecto de Milei en medio del escándalo: "Hace..."

El Gobierno de Javier Milei está pasando por semanas de gran zozobra, debido a los diferentes escándalos en los que se vio inmerso: desde la intromisión del ejecutivo en el conflicto que está tomando lugar en Medio Oriente hasta el caso del vuelo de Adorni a Punta del Este, pasando por el video negacionista publicado el 24 de marzo.

Este marco fue analizado por los diferentes programas abocados a la política, incluido el que Jonatan Viale posee en Radio Rivadavia. Allí, el periodista opinó acerca del panorama actual de la gestión de Milei, explicando cuáles son los pasos que tiene que dar para "recomponerse".

Jonatan Viale habló sobre la gestión de Milei.

¿Qué dijo Jonatan Viale del gobierno de Javier Milei?

"¿Qué necesita el Gobierno? Primero recuperar la calma, segundo la iniciativa política, salir del rincón", manifestó el periodista, evocando a "cuando el boxeador está en el rincón" recibiendo los golpes y sin capacidad de responder a ellos. Seguido a esto, señaló que el siguiente paso es "encontrar un nuevo tema de conversación, que hace mucho que no lo encuentra".

Finalmente, le apuntó a la importancia de "recuperar la motosierra contra la casta" y, para cerrar, consideró que por último el ejecutivo debe poner sus esfuerzos en "recuperar la gestión".