Por las precipitaciones que azotan al NEA, Formosa refuerza los protocolos contra el dengue

Con lluvias sucesivas y altos niveles de humedad que favorecen la formación de criaderos de mosquitos, el Gobierno de Formosa instó a la población a intensificar la prevención del dengue durante esta semana.

A través del Ministerio de Desarrollo Humano, el subsecretario de Medicina Sanitari, Manuel Cáceres, indicó que frente a este escenario climático es imperioso descacharrizar y eliminar cualquier tipo de recipiente que pueda acumular agua. Allí los mosquitos se introducen, depositan sus huevos que luego se transforman en larvas y, posteriormente, en mosquitos adultos que vuelan y pican transmitiendo el dengue.

En diálogo con el portal Agenfor, Cáceres reiteró la colaboración de los vecinos con las brigadas sanitarias “que sistemáticamente, en base a un trabajo programado, recorren los barrios, visitando casa por casa, concientizando a los vecinos sobre la importancia de la prevención, fumigando con motomochilas manuales, detectando focos con larvas positivas, y descacharrizando”, entre otras tareas.

En ese punto, remarcó que, aunque en la última semana no se registraron casos positivos de dengue y en los últimos meses la cifra de casos fue muy baja, “los brigadistas siguen detectando vivienda con focos, en un promedio de dos por cada una, además, de recipientes con larvas positivas arriba del 10% de la cantidad de casas visitadas”. El funcionario aseguró, que si bien no se presentan casos, la cifra de focos y las condiciones climáticas pueden significar la posibilidad de un brote.

Y agregó que también hay un gran número de casas que están cerradas cuando llegan las brigadas para hacer su trabajo y otras, donde los vecinos no permiten el ingreso. Por lo tanto, “el riesgo es aún mayor, porque no sabemos si en esos lugares hay focos o larvas positivas, pero podemos estimar que podría ser así”.

El funcionario además pidió a la comunidad colaboración ya que cuando las brigadas se acercan, muchas veces las casas están cerradas o no les permiten el ingreso. Por lo tanto, “el riesgo es aún mayor, porque no sabemos si en esos lugares hay focos o larvas positivas, pero podemos estimar que podría ser así”.

El norte argentino, en alerta por brote de chikungunya

Cáceres informó que en provincias vecinas como Salta, más otras del norte argentino, hay un brote de la enfermedad conocida como fiebre chikungunya “la cual es transmitida por el mismo mosquito, el Aedes aegypti y las medidas de prevención que deben aplicarse son las mismas indicadas para prevenir el dengue”. Además alertó que a nivel regional es un contexto sanitario complejo en relación a esta enfermedad, ya que además de las provincias norteñas, hay países vecinos, como Bolivia y Brasil, donde los contagios aumentaron significativamente.

En ese marco, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, intensifica la vigilancia epidemiológica que se hace a lo largo del año, a fin de detectar casos de manera precoz para aplicar de inmediato las acciones de bloqueo, tal como se hace con dengue.

Y expuso que, si bien Formosa hasta el momento no tiene casos de chikungunya, el compromiso de la población es imprescindible para seguir manteniendo esa buena situación epidemiológica.