Emoción en el rock: así fue el homenaje de Skay al Indio Solari en pleno recital

Skay Beilinson homenajeó al Indio Solari.

Skay Beilinson ofreció su primer concierto tras el fallecimiento de quien fue su histórico compañero de ruta en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el Indio Solari, y así tranformó su show en el Complejo República de Venezuela (Bolívar) en un encuentro de homenaje a su histórico compañero.

El momento cúlmine del recital se desató bajo una atmósfera dominada por las luces azules y de neón, cuando Skay detuvo por un instante la marcha del show junto a su banda, Los Fakires, para dirigirse de forma directa a la multitud que colmaba el microestadio. Conmovido por la situación, el guitarrista tomó el micrófono para anunciar la dedicatoria de uno de los mayores clásicos de la emblemática formación platense: Todo un palo.

"A la memoria de un amigo y para todos ustedes", manifestó el músico antes de ejecutar los primeros acordes de la canción. La frase caló hondo en los asistentes, quienes alternaron entre una ovación cerrada y un respetuoso silencio para acompañar la interpretación, la cual adquirió una carga emocional inédita debido a las circunstancias.

Como era de esperarse ante semejante hito para la música popular, el homenaje quedó registrado de inmediato en los teléfonos de los fanáticos que asistieron al complejo de Bolívar. Los videos del histórico cruce simbólico entre los dos pilares de la mística ricotera no tardaron en multiplicarse en las plataformas digitales, sellando un capítulo de enorme respeto y hermandad en las páginas del rock argentino.

Skay y el Indio.

El mensaje de la esposa del Indio Solari tras su fallecimiento

Virginia Mones Ruiz, popularmente conocida en el ambiente como "Viru", rompió el silencio de manera pública con un comunicado de gratitud hacia el entorno que los cobijó en este adverso contexto. En sus primeras líneas, destacó la inmensa cantidad de manifestaciones de apoyo desinteresado que recibieron tanto ella como su hijo por parte de un sinfín de personas.

En el mensaje, los familiares directos del artista hicieron mención explícita a un círculo íntimo integrado por Martín, Martita Garín, Gastón Dau y Patricia, valorando especialmente su contención afectiva durante las primeras y más complejas horas del duelo. Asimismo, extendieron el reconocimiento a JJ y Marcelo, señalados como los grandes confidentes del cantante que mantuvieron su lealtad de forma ininterrumpida a lo largo de los años.