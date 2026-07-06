El príncipe Enrique no se alojará en el Palacio de Buckingham durante su visita a Londres

FOTO DE ARCHIVO: Juicio en Londres por la demanda interpuesta por el príncipe Enrique de Gran Bretaña y otros contra el Daily Mail por el espionaje telefónico.

El príncipe Harry fue comunicado que no podrá alojarse en el Palacio de Buckingham esta semana tras no haber aceptado una invitación a tiempo, informó el ‌lunes una fuente de la Casa ‌Real, lo que pone de manifiesto la relación aún tensa entre el rey Carlos y su segundo hijo.

Harry tenía previsto traer a sus dos hijos para su primera visita a Gran Bretaña en cuatro años, pero el sábado su portavoz anunció que Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, no vendrían a Londres. La familia no logró llegar a un acuerdo con el Gobierno en materia de seguridad.

Con el viaje familiar cancelado y la imposibilidad de ponerse ​de acuerdo sobre dónde se ⁠alojará Harry —que vive en California desde 2020 con su esposa estadounidense, Meghan—, parece que ‌el deseo manifestado por Harry de reconciliarse con la familia real ha avanzado ⁠muy poco.

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RELACIONES TENSAS

Una fuente de la casa afirmó que, ⁠a pesar de las reiteradas peticiones de claridad, Harry no respondió a la invitación para alojarse en una residencia real dentro del plazo fijado para que el personal tuviera tiempo de ⁠prepararse.

El príncipe rechazó entonces formalmente la invitación, antes de cambiar de opinión más tarde, ​añadió la fuente.

El portavoz de Harry explicó que el príncipe no ‌había podido aceptar de inmediato la oferta de ‌alojamiento porque estaba organizando medidas de seguridad alternativas tras la decisión del Gobierno de ⁠no proporcionarle protección.

El príncipe, de 41 años, se ha distanciado de la mayor parte de su familia desde que dejó de ser miembro activo de la realeza hace seis años y los ha criticado en repetidas ocasiones en entrevistas y en sus memorias "Spare", publicadas en 2023.

Tiene previsto ​llegar a Londres ‌el martes y a Birmingham a finales de esta semana para una serie de compromisos benéficos. También estará en el país para conocer si ha ganado un juicio en el Reino Unido contra la editorial del "Daily Mail" por acusaciones de conducta ilícita.

La fuente de la Casa Real señaló que Carlos tiene un papel constitucional ⁠en el sistema judicial que le dificultaría vincularse demasiado estrechamente a demandas individuales.

El portavoz de Harry afirmó que este fue el motivo por el que el Palacio de Buckingham retiró la oferta de alojamiento "en el último momento".

"Por lo tanto, resulta decepcionante que la oferta se haya retirado ahora, alegando como motivo la sentencia del martes en el caso de Associated Newspapers Limited", afirmó el portavoz.

El portavoz de Harry había dicho inicialmente que la familia se alojaría en una combinación de alojamientos privados y ‌reales. Las residencias reales ofrecen a Harry seguridad adicional, una de sus mayores preocupaciones, y una fuente de la Casa Real afirmó que la familia seguiría siendo invitada a alojarse en residencias reales en futuros viajes.

TEMORES POR LA SEGURIDAD

Harry ha declarado que la falta de protección policial ofrecida por el Reino Unido en los últimos años le ha impedido traer a sus hijos al país, y ‌el periódico The Telegraph informó el sábado que se había denegado una solicitud de protección policial.

No obstante, sus hijos aún podrían venir durante la segunda mitad del viaje, ya que el portavoz solo había ‌descartado que viajaran a ⁠Londres.

Carlos, que sigue en tratamiento contra el cáncer, apenas ha visto a sus dos nietos desde que nacieron, pero Harry afirmó en mayo del año ​pasado que quería que cesaran las disputas, lo que desató especulaciones sobre un posible encuentro durante este viaje.

El Palacio de Buckingham no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reportaje de Kate Holton y Sarah Young, con información adicional de Sam Tabahriti; edición de William James y Andrew Heavens)