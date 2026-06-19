Cómo saber si soy beneficiario del subsidio de garrafas: así se puede acceder al reintegro

Garrafas: qué pasa con el subsidio en junio

El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de asistencia para la compra de garrafas que reemplaza al tradicional Programa Hogar. A diferencia del sistema anterior, el beneficio ahora funciona mediante un reintegro inmediato de hasta $9.593 por cada carga realizada en comercios adheridos utilizando billeteras virtuales habilitadas.

La medida está dirigida a hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural y forma parte del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), administrado por la Secretaría de Energía junto con la ANSES.

Cómo saber si soy beneficiario del subsidio de garrafas

Las personas que quieran verificar si fueron incorporadas al nuevo esquema deben ingresar a la plataforma Mi Argentina utilizando su número de CUIL y contraseña personal. Una vez dentro del sistema, podrán consultar si figuran dentro del padrón del ReSEF y conocer el estado de la solicitud. Además, la verificación también puede realizarse utilizando el DNI del titular registrado en el beneficio.

Cómo funciona el nuevo reintegro

El subsidio ya no se acredita mediante un depósito mensual fijo, como ocurría con el Programa Hogar. Ahora, la devolución del dinero se realiza de forma automática e inmediata al momento de efectuar el pago de la garrafa mediante las aplicaciones BNA+ o MODO en los comercios adheridos al programa.

El esquema contempla reintegros para hasta dos garrafas por mes durante el período invernal y una unidad mensual durante los meses de menor demanda.

Garrafas en junio con aumento

Qué requisitos hay que cumplir

Para acceder al beneficio, los hogares deben completar una declaración jurada digital donde informan la composición familiar y la situación habitacional. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Vivir en un hogar sin conexión a la red de gas natural.

Estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD), Certificado ReNaBaP o pensión para Veteranos de Malvinas en los casos contemplados por la normativa.

La cantidad de garrafas subsidiadas puede variar según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de cada región.

Cómo sé si cobro subsidios por garrafas

Por qué pueden dar de baja el beneficio

La ANSES realiza controles periódicos mediante cruces de información con organismos oficiales para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo los requisitos exigidos.

Entre los motivos más frecuentes de suspensión figuran:

Superar los límites de ingresos establecidos.

Registrar un domicilio ubicado en una zona con acceso a gas natural.

No utilizar los medios de pago habilitados para obtener el reintegro.

Detectar inconsistencias en la información personal o del grupo familiar

Las personas que recibían el antiguo Programa Hogar deberán volver a registrarse dentro del nuevo esquema para continuar accediendo a la asistencia estatal. En caso de cumplir los requisitos y no aparecer como beneficiario, se podrá iniciar un reclamo a través de la sección "Denuncias y Reclamos" del sitio web de ANSES o comunicándose con la línea gratuita 130.