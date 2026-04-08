Una especialista en próstata alertó: "Si vas al baño más de dos veces por la noche es señal de alerta".

Cristina Cucalon, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y psicóloga en la unidad de suelo pélvico del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, alertó sobre los síntomas que muchas veces pasan por desapercibidos en hombres y que en verdad podrían indicar problemas en la próstata. En diálogo con La Vanguardia, la especialista alarmó: "Si vas al baño más de dos veces por la noche es señal de alerta y motivo para consultar".

Despertarse varias veces durante la noche para ir al baño es una situación que muchos hombres consideran parte normal del envejecimiento. Sin embargo, este hábito, conocido como nicturia, puede ser una señal de que algo no está funcionando correctamente a nivel prostático.

Existen señales que podrían indicar problemas de próstata.

Con el paso de los años, es frecuente que la próstata aumente su tamaño. Al estar ubicada alrededor de la uretra, ese crecimiento puede dificultar la salida de la orina. Esto obliga a la vejiga a realizar un mayor esfuerzo para vaciarse, lo que, a largo plazo, genera una mayor sensibilidad y una necesidad más frecuente de orinar.

Otros síntomas que pueden indicar problemas en la próstata

Otro síntoma habitual, aunque muchas veces ignorado, es la dificultad para iniciar la micción o la sensación de que la vejiga no se vacía por completo. Esto ocurre porque la presión de la próstata sobre la uretra reduce el flujo urinario, haciendo que el proceso sea más lento o incompleto.

Con el tiempo, esta situación puede traer otras molestias asociadas, como la necesidad urgente de orinar, un aumento en la frecuencia de las micciones o incluso dolor al hacerlo. Estos síntomas forman parte de los trastornos urinarios bajos, que suelen aparecer en cuadros como el agrandamiento benigno de la próstata, una condición muy extendida en hombres a partir de cierta edad.

La incontinencia urinaria es otro síntoma que suele minimizarse, pero que no debería considerarse normal bajo ninguna circunstancia. Puede estar relacionada tanto con alteraciones del suelo pélvico como con problemas en el sistema urinario. Sobre esto, Cucalon señala: “No es normal que se escape la orina en ninguna circunstancia y, además, es tratable”.

Por último, el estreñimiento frecuente también puede ser una señal de alerta. Aunque muchas personas lo naturalizan, podría estar vinculado a una disfunción en la coordinación del suelo pélvico u otros trastornos que requieren evaluación médica. Ignorar estos síntomas puede retrasar un diagnóstico adecuado y la solución, por lo que es muy importante consultar con un especialista.