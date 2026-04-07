Preocupación por los influencers que recomiendan medicamentos: ya son un problema de salud pública

Fuente: Aula de la farmacia.

El fenómeno no es nuevo, pero su escala sí. Más del 70% de los adultos jóvenes en Estados Unidos sigue a influencers de salud y más del 40% compró productos recomendados por ellos. En Austria, el 83% de los jóvenes de entre 15 y 25 años afirmó haber visto contenido de salud en redes y un porcentaje significativo compró suplementos dietéticos, medicamentos o autopruebas médicas a partir de esas recomendaciones. La investigación, publicada en el British Medical Journal, encendió alarmas en la comunidad médica internacional.

Por qué es tan efectivo y tan peligroso

El primer problema es que no todos los influencers son asesores médicos: presentan contenido más allá de su experiencia clínica, exageran los beneficios y con frecuencia omiten opciones de tratamientos alternativos. El segundo surge de la relación entre creador y seguidor: ese vínculo cercano convierte los testimonios personales en mensajes altamente persuasivos. Si un influencer dice "este medicamento me ayudó con mi ansiedad", muchos usuarios lo interpretan como el consejo de un amigo, no como publicidad encubierta.

Los datos concretos del daño

Un estudio muestra que las publicaciones de influencers y empresas sobre pruebas médicas de dudosa evidencia fueron en un 87% promocionales y solo en un 15% mencionaron riesgos. Otro trabajo reveló que dos tercios de los suplementos promovidos por influencers alemanes superaban las dosis de seguridad recomendadas, y el 7% incluso excedía los límites máximos establecidos por autoridades europeas.

La desinformación sobre medicamentos también tiene efectos sistémicos: la promoción masiva de antibióticos sin prescripción contribuyó al desarrollo de resistencia bacteriana, uno de los problemas de salud pública más graves del mundo.

La regulación, ausente

El tercer problema es regulatorio: las normas actuales son insuficientes para el ecosistema de las redes sociales. Aunque en muchos países existe la obligación de transparentar los vínculos comerciales, la implementación es irregular y las sanciones suelen ser mínimas. De acuerdo con la Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido, solo el 57% del contenido publicitario en Instagram y TikTok señala adecuadamente estos lazos comerciales.

Qué propone la comunidad científica

Los investigadores del BMJ plantean una respuesta de múltiples niveles: aplicar marcos como la Digital Services Act de la Unión Europea, que obliga a las grandes plataformas a evaluar los riesgos sistémicos para la salud; fortalecer la regulación publicitaria con sanciones efectivas; financiar iniciativas de fact-checking médico independiente; y establecer estándares profesionales y módulos de capacitación obligatorios para quienes dan consejos médicos, incluyendo normas sobre la evidencia y la divulgación de conflictos de interés.