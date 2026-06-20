Día de la Bandera: 5 recetas económicas para festejar sin gastar una fortuna.

Las comidas patrias ocupan un lugar central en cada fecha emblemática del calendario argentino. Desde el locro y las empanadas hasta las tortas fritas y los guisos, estos platos no solo representan tradiciones gastronómicas transmitidas de generación en generación, sino también una oportunidad para reunirse en familia y compartir los sabores que forman parte de la identidad nacional.

En el Día de la Bandera, que se conmemora cada 20 de junio en homenaje a Manuel Belgrano, muchas mesas argentinas vuelven a llenarse de recetas típicas que ganan protagonismo durante los meses más fríos del año. Sin embargo, el aumento de los precios de los alimentos llevó a que cada vez más personas busquen alternativas que permitan mantener viva la tradición sin realizar un gasto excesivo.

Día de la Bandera: 5 recetas económicas para festejar sin gastar una fortuna.

Por eso, existen opciones económicas, rendidoras y fáciles de preparar que conservan el espíritu de las celebraciones patrias. Desde versiones simplificadas de clásicos argentinos hasta preparaciones ideales para compartir entre varias personas, estas cinco recetas permiten disfrutar del feriado con sabor criollo y sin afectar el presupuesto familiar.

Cinco recetas económicas para el Día de la Bandera.

1. Locro exprés y económico

Una versión simplificada del clásico patrio que permite disfrutar de un plato bien argentino sin realizar una gran inversión. Rinde entre 6 y 8 porciones.

Ingredientes: maíz blanco partido, porotos, zapallo, cebolla, zanahoria y algunos cortes económicos de cerdo o chorizo.

2. Pastel de papas rendidor

Ideal para aprovechar carne picada común y verduras de estación. Su combinación de carbohidratos y proteínas lo convierte en una de las comidas más completas y accesibles para una reunión familiar.

Ingredientes: papas, carne picada, cebolla, morrón y condimentos.

3. Empanadas caseras de verdura y queso

Una alternativa económica a las tradicionales de carne. Pueden prepararse al horno para reducir costos y resultar más livianas.

Ingredientes: acelga o espinaca, cebolla, queso cremoso y tapas para empanadas.

4. Guiso de lentejas

Un clásico del invierno que rinde mucho y permite alimentar a varias personas con pocos ingredientes. Es una de las recetas con mejor relación entre costo y cantidad de porciones.

Ingredientes: lentejas, cebolla, zanahoria, papa, tomate y algún embutido opcional.

5. Tortas fritas para la merienda

Perfectas para acompañar unos mates durante la tarde del feriado. Con pocos productos y una preparación sencilla, siguen siendo una de las opciones más económicas de la cocina argentina.

Ingredientes: harina, grasa o aceite, agua y sal.

Las comidas patrias no necesariamente implican grandes gastos. Con ingredientes accesibles y recetas tradicionales, el Día de la Bandera puede convertirse en una oportunidad para compartir en familia, disfrutar de sabores bien argentinos y cuidar el presupuesto.