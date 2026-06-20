“Hay que reconstruir la patria": Quintela encabezó el acto por el Día de la Bandera en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó este sábado los actos conmemorativos por el Día de la Bandera en la plaza 25 de Mayo de la capital provincial y aprovechó la ocasión para reivindicar el legado de Manuel Belgrano y José de San Martín, al tiempo que convocó a trabajar por la recuperación del país a partir del fortalecimiento del empleo, la educación, la salud y la seguridad.

Acompañado por la vicegobernadora Teresita Madera, el intendente Armando Molina, la diputada nacional Gabriela Pedrali y otras autoridades provinciales y municipales, el mandatario riojano destacó el significado histórico de la fecha y llamó a preservar los valores que representan los símbolos patrios.

“Debemos defender irrestrictamente los valores de nuestra patria, como nos legaron el general José de San Martín y Manuel Belgrano”, expresó tras la ceremonia oficial.

En ese marco, sostuvo que el contexto actual demanda compromiso y responsabilidad para recuperar las expectativas de la ciudadanía. “Este día me encuentra con toda la fortaleza necesaria y suficiente para contribuir a la reconstrucción de la patria y a reconstruir la esperanza de los argentinos. Eso se hace con cosas concretas: garantizando primero la comida en la mesa; en segundo lugar, la seguridad, la educación y la salud de todos”, señaló.

Durante el contacto con la prensa, Quintela también se refirió a la situación económica y financiera de la provincia. En ese sentido, aseguró que La Rioja mantiene sus cuentas equilibradas pese a las dificultades derivadas de la relación con el Gobierno nacional.

“La provincia está ordenada, sin déficit y con un equilibrio importante desde el punto de vista económico y financiero, a pesar de la precariedad absoluta de la relación con la Nación”, afirmó.

Asimismo, se refirió a la próxima circulación de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como “Chachos”, y explicó que se trata de una herramienta destinada a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores riojanos.

“Es un instrumento financiero que incrementa el poder adquisitivo de las y los trabajadores. No tenemos la plata físicamente, pero sí contamos con el crédito y la confianza de los riojanos para distribuir esta moneda local”, sostuvo.

Por su parte, la vicegobernadora Teresita Madera destacó el valor de la bandera como símbolo de unidad y encuentro. “La bandera significa el amor por nuestra patria, la defensa de nuestra tierra, pero también significa unión. La bandera es lo que nos hermana”, manifestó.

Los actos por el Día de la Bandera reunieron a autoridades provinciales y municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad, que participaron del homenaje a Manuel Belgrano en un nuevo aniversario de su fallecimiento.