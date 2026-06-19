Quintela calificó al RIGI de Milei como “el saqueo más monumental” de los recursos naturales del país

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a cargar contra el Gobierno nacional de Javier Milei por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como el “saqueo más monumental” de los recursos naturales del país.

Durante una entrevista con Radio del Plata, el mandatario provincial consideró que la agenda política nacional quedó absorbida por las denuncias y cuestionamientos vinculados a Manuel Adorni. Sin embargo, remarcó que existen decisiones económicas que pueden afectar durante años a la Argentina y que, según su visión, no reciben la misma atención mediática ni política.

“Acá lo grave está en los 2.460 millones de dólares que evitan pagar las empresas de pasarse de un sistema impositivo a otro sistema impositivo”, analizó al referirse a “los hechos de corrupción que se manifestaron en este gobierno”.

El dirigente peronista cuestionó los beneficios que el régimen otorga a las grandes empresas que decidan invertir en la Argentina. Según explicó, esas ventajas incluyen condiciones especiales que, a su juicio, terminan favoreciendo a "grandes grupos económicos por encima de los intereses de las provincias y del Estado nacional".

Además, sostuvo que muchas jurisdicciones atraviesan dificultades para sostener obras, servicios e inversiones mientras la administración nacional promueve medidas destinadas a atraer capitales externos. Por ese motivo, reclamó una discusión más profunda sobre el alcance del programa impulsado por el oficialismo y sobre sus posibles consecuencias a futuro.

Quintela también se refirió a la situación de Manuel Adorni y consideró que el Gobierno debería resolver cuanto antes el conflicto político que rodea al funcionario. Según expresó, la controversia "genera desgaste, paraliza debates importantes y termina afectando la imagen de la gestión".

La mayoría de inversiones tardará en llegar dos años

El ministro de Economía, Luis Caputo, quiere llegar a los US$ 140.000 millones en anuncios de inversión de proyectos vinculados al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, la letra chica del esquema de beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y regulatorios por 30 años -aprobado en el Congreso hace dos años- habilita a que no haya un shock de inversiones concretas en el corto plazo, al menos en comparación con los anuncios oficiales.

Los 15 proyectos que hasta el momento lograron la adhesión del Palacio de Hacienda (uno solo fue rechazado) totalizan anuncios de inversión por US$ 19.557 millones. Pero la reglamentación del RIGI (decreto 749 publicado el 23 de agosto de 2024) establece una Inversión Mínima de Activos Computables, que, en el caso de estos 15 proyectos, ese monto cae a US$ 13.970 millones hasta 2035, según detalla el último informe de la consultora Paspartú, dirigida por Juan José Carbajales.

Los activos computables es el umbral de capital mínimo en dólares que estos proyectos deben destinar hasta 2035 a bienes de capital, infraestructura y a otros activos físicos para poder adherirse. En otras palabras, son los desembolsos garantizados por los proyectos adheridos del RIGI.

Además, el régimen establece que al menos el 40% de la Inversión Mínima en Activos Computables debe ejecutarse durante los primeros dos años desde la aprobación del proyecto por parte de la cartera económica. Para el caso de los 15 desarrollos que lograron la adhesión, el monto inicial de inversión hasta 2027 es de US$ 6.860 millones. Este es el monto que en concreto desembolsarán en la economía en los próximos dos años los proyectos adheridos al RIGI hasta el momento.