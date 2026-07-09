El RKI estima más de 5.000 muertes relacionadas con la ola de calor en Alemania

Un panel informativo en el distrito de Mitte de Berlín muestra una temperatura de 41 grados Celsius durante la ola de calor que azota Berlín, Alemania

Alemania ha registrado unas 5.120 muertes relacionadas ‌con el ‌calor en lo que va de año, la mayoría de ellas a finales de junio, cuando las temperaturas medias semanales superaron con ​creces los ⁠20 grados centígrados, dijo ‌el jueves el Instituto ⁠Robert Koch (RKI) ⁠de salud pública.

Alrededor de 4.270 de las muertes se produjeron ⁠entre personas de 75 ​años o más, indicó ‌el RKI en ‌un informe semanal. Fallecieron ⁠más mujeres que hombres, principalmente porque representan una mayor proporción entre las ​personas ‌de edad muy avanzada.

Los datos alemanes se suman a un panorama sombrío en toda Europa. El ⁠Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE señaló en un boletín publicado el jueves que Europa occidental había registrado el mes de junio ‌más caluroso de su historia, con una media de 20,74 ºC.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las autoridades nacionales han registrado más de 4.700 ‌muertes durante la ola de calor del 20 al 28 ‌de junio ⁠en Francia, Bélgica, España y Países Bajos.

(Reporte ​de Kirsti Knolle; edición de Linda Pasquini; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)