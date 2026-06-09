Unicef alertó que la pobreza infantil crecerá en el primer semestre de 2026: "Frágil"

La pobreza entre niñas, niños y adolescentes se disparará en el primer semestre de 2026, según un informe de Unicef argentina. "Es sumamente sensible a las variaciones en el empleo, los salarios reales y la inflación", alertó el organismo. Se prevé que el volumen de pobreza crezca al 44,4%, dos puntos en comparación con el pasado, mientras que se estima que la indigencia infantil suba al 10,8%, un punto y medio más.

"Las previsiones para 2026 introducen una señal de alerta temprana. Con las cautelas habituales en la lectura de las estimaciones, la previsión para el primer semestre de 2026 anticipa un aumento, con una pobreza infantil estimada cercana al 44,4%. En el caso de la pobreza extrema, también se estima un aumento, pero de menor envergadura, pasando al 10,8%", indicó Unicef en su informe titulado "Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños".

En el texto, que analiza la evolución de la pobreza infantil entre 2016 y 2025 e incorpora proyecciones para el primer semestre de 2026, el organismo advirtió que si bien los niveles permanecen "por debajo del pico de 2024", exhiben una "reversión parcial de la mejora reciente" de los números. "Esto estaría mostrando que la recuperación sigue siendo frágil y requiere monitoreo continuo de ingresos, precios, canastas básicas, transferencias y mercado de trabajo", se apuntó.

Inflación, una de las causas

Entre los motivos que explican estas proyecciones, Unicef enumeró como claves la sensibilidad al ciclo económico, la relación ingresos versus precios y la falta de empleos de calidad. "La mejora observada durante 2025 podría perder impulso en el primer semestre de 2026, aún bajo un escenario relativamente favorable", se indicó.

En este contexto, la inflación acumulada durante el primer cuatrimestre de 2026, que fue un 12,3%, ya superó el 10,3% que había proyectado el Gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo este año.

Como parte de sus conclusiones, el organismo planteó que si bien la mejora de los indicadores respecto de 2024 descomprime "el episodio de deterioro más intenso de la serie", también deja a "más de cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza y a cerca de uno de cada diez por debajo de la línea de indigencia".

Por otro lado, el informe advierte que datos analizados muestran que la última mejora en los datos se distribuye "de manera desigual" entre los hogares del país. "La pobreza continúa concentrándose con mayor intensidad en hogares con bajo clima educativo, inserciones laborales precarias, residencia en barrios populares y configuraciones familiares con mayores cargas de cuidado", planteó.

Además, Unicef también indica que existe una diferencia entre los hogares que reciben políticas de transferencia de ingresos, que les permite paliar este flagelo. "La menor brecha de pobreza extrema observada en hogares con niñas y niños puede estar asociada con la presencia de prestaciones monetarias dirigidas a hogares con población con chicas y chicos, como la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar", señala.

Los datos que celebra el Gobierno

En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano celebraron que la pobreza infantil en la Argentina cayó al 42,3% durante el segundo semestre de 2025 y llegó su nivel más bajo desde 2018, según el mismo informe de Unicef, que toma datos oficiales del Indec. De acuerdo al texto, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residían en hogares pobres al cierre de 2025, ante los 6,3 millones registrados un año antes.

"Cayó casi 25 puntos porcentuales desde el pico registrado en el primer semestre de 2024, y alcanzó su nivel más bajo desde 2018. Desde el Ministerio de Capital Humano trabajamos para ampliar las oportunidades de las familias y garantizar mejores condiciones de desarrollo para los chicos", indicó en redes sociales la cartera de Sandra Pettovello.