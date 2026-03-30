Salud pública: Formosa fortaleció la prevención del suicidio y registra un 18% de baja en los casos

El Gobierno de Formosa consolidó una red integral de prevención del suicidio que logró resultados concretos en la salud pública provincial. Según datos oficiales, esta estrategia permitió una reducción aproximada del 18% en la tasa de casos durante el año 2025 en comparación con el periodo anterior, lo que demuestra la efectividad de las políticas implementadas.

El esquema de trabajo se fundamenta en una estructura que articula la detección temprana, la intervención directa en situaciones de crisis y un sistema de seguimiento continuo. Para ello, el modelo integra de manera coordinada a los distintos niveles del sistema de salud y a diversos organismos estatales, también aborda la problemática desde una perspectiva multidisciplinaria.

La línea gratuita 0800-888-3364 constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de asistencia, ya que ofrece atención inmediata y especializada las 24 horas, todos los días del año. Desde su puesta en funcionamiento el 10 de septiembre de 2025, este dispositivo brindó contención a personas en situación de vulnerabilidad a través de más de 800 llamados atendidos.

En diálogo con Diario Formosa, la coordinadora del servicio, Andrea Kerr, explicó que cada comunicación es recibida por profesionales capacitados que realizan una evaluación de riesgo en tiempo real. Este abordaje permite que el equipo técnico defina de manera precisa las intervenciones necesarias para cada caso, lo que garantiza una respuesta eficiente y personalizada ante las demandas de la población.

La importancia del compromiso de la provincia

El sistema de asistencia clasifica las intervenciones según el nivel de gravedad detectado para ofrecer una respuesta adecuada a cada necesidad. En situaciones de riesgo moderado, se gestionan turnos protegidos y se realiza un seguimiento ambulatorio constante, mientras que los casos de riesgo bajo reciben orientación específica, acompañamiento psicológico o asesoramiento integral para los familiares.

Esta red de contención trasciende la atención telefónica y se sustenta en el trabajo presencial de equipos especializados en salud mental, distribuidos estratégicamente en hospitales y centros de salud de toda la provincia. El modelo se apoya en una articulación interinstitucional que involucra al Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IAPA), el Ministerio de Cultura y Educación, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.

Dicho enfoque integral garantiza una respuesta estatal coordinada que evita acciones aisladas ante una problemática multidimensional y compleja. Con estas herramientas, la provincia consolida sus políticas públicas de salud mental además de enfocarse en ampliar el acceso a la asistencia, fortalecer la contención comunitaria y reducir los factores de riesgo en la población.