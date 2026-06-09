En una emisión de Radio Rivadavia, el periodista Daniel Gómez Rinaldi dio a conocer una inesperada interna que tendría como protagonistas al presidente Javier Milei y al diseñador y empresario de la moda Roberto Piazza. Asimismo también se encuentran involucradas otras figuras de La Libertad Avanza.
En este contexto, el periodista afirmó: “Lo que llamó mucho la atención es una pelea entre el Presidente Javier Milei y Roberto Piazza, algo impensado porque siempre se manifestaron muy amigos, muy cercanos. Cuando Milei tuvo algunas palabras no tan adecuadas contra la gente gay, Roberto Piazza habló siendo amigo de él, lo llamó y le dijo ‘aclara’ y le aclaró todo”.
Luego continuó: “Esta noche, martes 9, se realiza el gran desfile anual de Roberto Piazza y para esta oportunidad había invitado a Javier Milei. Supuestamente él iba a cantar con Fatima Flores, el tema que se dió en la semana durante negociaciones para acordar los movimientos de esta noche, al parecer, Javier Milei le habría hecho un pedido a Roberto Piazza. Él le habría pedido que en el escenario participarán dos diputadas de La Libertad Avanza, Juliana Santillán y Lilia Lemoine”.
Roberto Piazza confesó estar decepcionado de Javier Milei
El diseñador de moda y empresario textil libertario, Roberto Piazza, criticó duramente la gestión de Javier Milei durante la transmisión de A Dos Voces (TN), a pesar de haberlo votado: “No me voy a olvidar nunca de los primeros días cuando asumió que dijo 'esto por lo menos va a llevar unos 20 años' y muchos estuvimos de acuerdo con esto. Yo, Roberto, no tengo tiempo para esperar 20 años”.
Además sumó: “Hay un momento en el cuál yo no tengo tanto respaldo como para seguir enfrentando una empresa como la que tengo”. Luego, aseguró qué los ciudadanos "están perdiendo un poco la esperanza” y no dudó en criticar la situación que atraviesa el jefe de Gabinete Manuel Adorni: “Esto de Adorni no me gusta para nada”.