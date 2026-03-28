La Justicia ordenó medidas de protección para una testigo clave en el caso del vuelo de Adorni

Vanesa Tossi, la secretaria de la empresa aérea que usó Manuel Adorni.

En el marco de la investigación sobre el vuelo privado realizado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este, la Justicia federal dispuso medidas de protección para Vanesa Tossi, secretaria de la empresa aérea involucrada en el traslado. La decisión fue tomada por el juez Ariel Lijo, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, luego de que Tossi denunciara haber sido blanco de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, periodista y amigo cercano del funcionario nacional.

Según publicó Noticias Argentinas, la medida judicial prohíbe a Grandio cualquier tipo de contacto con Tossi, ya sea de forma personal, telefónica o digital, e incluyen una restricción de acercamiento tanto a su domicilio como a su lugar de trabajo. Según la denuncia, el acoso alcanzó niveles críticos el pasado viernes, cuando la secretaria recibió llamadas y mensajes de texto de Grandío en el preciso momento en que prestaba declaración testimonial en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Pollicita advirtió que estos actos representan indicadores concretos de “presión” orientados a afectar la espontaneidad del testimonio y la integridad de la investigación en curso.

El eje central de la declaración de Tossi se vincula con los detalles financieros del viaje que Adorni y su familia realizaron desde Punta del Este hacia Buenos Aires durante el fin de semana de Carnaval. La testigo aseguró ante la Justicia que fue Grandio quien costeó el traslado y que incluso solicitó inicialmente que no se emitiera una factura por el servicio, pedido al que la empresa aérea se negó. De acuerdo con su relato, Grandío se presentó originalmente como un cliente habitual que deseaba invitar a una familia a su casa en Uruguay, pero luego de acordar la tarifa reveló que los pasajeros serían el actual jefe de Gabinete y sus allegados.

La situación se tornó más conflictiva tras la difusión de un video donde se observa a Adorni abordando la aeronave. Según Tossi, la exposición pública del caso puso "muy nervioso" a Grandío, lo que derivó en comunicaciones insistentes y el envío de una carta documento desconociendo la factura emitida, un acto que la testigo interpretó como “intimidatorio”. Con las nuevas restricciones vigentes, la fiscalía busca preservar la libertad de declaración de los testigos y resguardar la integridad de las pruebas en una causa que pone bajo la lupa el financiamiento de los traslados del alto funcionario del gobierno libertario.

Las afirmaciones de Tossi coinciden con el testimonio previo de Agustín Issin Hansen, piloto y broker de vuelos, quien declaró durante más de cuatro horas que el pago del viaje fue efectuado por Grandío a través de su productora, Imhouse. Issin detalló que el tramo de ida fue facturado directamente por la operadora, mientras que el tramo de vuelta tuvo un costo de 3000 dólares, abonados en efectivo por una persona enviada por el propio periodista. Esta versión contradice directamente las explicaciones públicas de Adorni, quien sostuvo haber pagado los pasajes de su propio bolsillo, aunque hasta el momento no se dieron a conocer comprobantes que respalden su postura en el expediente.