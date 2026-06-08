La mística del folklore argentino y la gestión cultural de nuestro país alcanzaron un nuevo hito de reconocimiento internacional en Europa. Teresa Parodi, una de las voces más nítidas y comprometidas de la música popular, fue designada para una alta responsabilidad global que consolida tanto su prestigio artístico como su extensa trayectoria en la militancia política y la defensa de los derechos colectivos.

A través de sus redes sociales, la cantautora correntina compartió con profunda emoción el resultado de la votación de sus pares internacionales, la cual la posiciona en un lugar clave para la gestión de la propiedad intelectual y los derechos de autor a nivel global.

"Con mucha emoción comparto este momento. He sido elegida por votación de mis pares como vice presidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) en representación de América Latina y el Caribe", escribió Parodi desde sus redes sociales, donde publicó el video de su discurso.

En su emotivo mensaje, Parodi expresó un especial agradecimiento a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) y al Consejo Internacional de Creadores de Música (CIAM) por haber impulsado y respaldado su postulación para este trascendental rol institucional.

"Asumo esta responsabilidad con la misma convicción con la que he transitado mi vida: la defensa de la cultura, de las identidades de nuestros pueblos y de los derechos de quienes crean", remarcó con la firmeza ideológica que la caracteriza.

Teresa Parodi dejó un potente mensaje en defensa de los trabajadores de la cultura.

Desde la capital francesa, la flamante vicepresidenta de la CISAC dejó un potente mensaje en defensa de los trabajadores de la cultura, recordando que el arte nace del esfuerzo y es un pilar indispensable de la soberanía de los pueblos.

"La canción, la poesía, la música, la literatura, las artes visuales y todas las expresiones artísticas nacen del trabajo, del talento y de la sensibilidad de millones de creadoras y creadores. Defender sus derechos es también defender la diversidad cultural, la memoria y el futuro", reflexionó la referente del folklore nacional.

Con el corazón firmemente arraigado en nuestra patria y en "quienes siguen creando todos los días", Teresa Parodi inicia una nueva etapa de representación internacional, plantando bandera por la dignidad de los creadores de toda la región.

Una vida de coherencia, arte y militancia pública

Este reconocimiento internacional no es un hecho aislado, sino la continuidad del importante rol político que Parodi ha sostenido a lo largo de décadas. Su figura trasciende los escenarios y las peñas; ha sido históricamente una militante de las causas populares, entrelazando la poesía litoraleña con la acción concreta en el diseño de políticas públicas.

Dentro de los cargos públicos que ejerció a lo largo de su carrera, se destaca de manera fundamental haber sido la primera ministra de Cultura de la Nación, durante el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un hito histórico desde el cual jerarquizó el área, transformando la antigua Secretaría en un Ministerio con plenas facultades para federalizar el acceso a la cultura.

Posteriormente, su compromiso con la integración regional la llevó a desempeñarse como Parlamentaria del Mercosur (Parlasur), banca desde la cual defendió incansablemente la soberanía cultural de los pueblos latinoamericanos frente a las lógicas del mercado global.