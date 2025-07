Teresa Parodi y Peteco Carabajal estuvieron en el acto de Cristina Kirchner.

Los folkloristas Peteco Carabajal y Teresa Parodi estuvieron presentes en el acto en Parque Lezama al que asistió una multitud convocada por Cristina Kirchner en el Día de la Independencia. Los reconocidos músicos pronunciaron palabras de aliento y resistencia ante el pueblo y festejaron la efemérides con sus emblemáticas canciones.

El evento tuvo participaciones musicales de artistas como Barbarita Palacios y Los Garciarena Duratierra, además de los íconos del folklore Teresa Parodi y Peteco Carabal. Además, hubo una feria, kermés, merienda patria y el gran cierre fue con la potente voz de Cristina Fernández de Kirchner en un audio que emocionó a todos los presentes.

"Aquí hay dos consignas, una celebrar nuestro Día de la Independencia, y yo en lo personal le agregaría celebrar el natalicio de Mercedes Sosa. ¡Y Cristina Libre!", pronunció Peteco Carabajal en el acto que se llevó a cabo en el barrio porteño de San Telmo. En el marco de la campaña Argentina Con Cristina, se dio este evento en el que Carabajal y Teresa Parodi cantaron clásicos del folklore argentino como La Canción Es Urgente y Como La Cigarra. En sus redes sociales, la compositora correntina de emblemáticas piezas como Esa Musiquita y Pedro Canoero compartió videos de algunos momentos del emotivo show que dio.

Las palabras de Cristina Kirchner en el acto del Día de la Independencia

"Bueno, hoy, en el Día de la Independencia de la Patria, créanme que, como argentina no recuerdo otro 9 de julio como este. Desde el año 56, después que lo derrocaron a Perón y lo trajeron al Fondo Monetario, nunca tuvimos este grado de dependencia. Porque cuando uno se detiene a pensar qué significó esa independencia y la compara con esta Argentina que estamos viviendo, la pregunta obligada que tenemos que hacernos, como argentinos, es: ¿somos realmente libres o independientes?", comentó Cristina Kirchner en su audio. Y sumó: "¿O estamos otra vez ejecutando políticas dictadas desde afuera, aceptando sin chistar condiciones del FMI o de otros que perjudican tanto a nuestra gente? Porque lo que se vive hoy, lo que se vive hoy en la Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera. Es un verdadero problema estructural".

CFK.

En alusión a las demostraciones de amor que recibe día a día, Cristina pronunció: "Quiero decirles que estoy bien, que los escucho todos los días cuando pasan por acá, por San José 1111. Tocando bocina o gritándome desde la vereda con el amor y el cariño de siempre. Créanme, créanme que cuando los escucho gritar: 'Cristina, te quiero', 'Cristina, te amo', o 'salí al balcón que me tengo que ir a trabajar', no solo me río mucho, sino que, en serio, son verdaderas caricias al alma".