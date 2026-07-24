EEUU amplía la investigación sobre los casos de ciclosporiasis a otros cuatro estados

La FDA de EE. UU. continúa investigando a Taylor Farms a medida que aumentan los casos de ciclosporiasis.

La Administración ​de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos están ampliando su investigación sobre ‌un brote de ciclosporiasis ‌relacionado con lechuga iceberg troceada que supuestamente procedía del centro de México, tras identificar casos en otros cuatro estados.

Este brote incluye ahora casos en nueve estados: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvania y Virginia Occidental, informó la FDA el viernes.

Los nueve estados han notificado un total de 1,947 personas ​infectadas por el parásito ⁠Cyclospora, tras haber estado expuestas a productos de Taco ‌Bell, según la FDA, que cita datos epidemiológicos recopilados ⁠por los CDC.

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Se han producido al ⁠menos 98 hospitalizaciones y no se han registrado fallecimientos a causa de la infección, según la autoridad reguladora.

Este año se han ⁠registrado casos de ciclosporiasis en al menos 41 estados, ​aunque los investigadores siguen trabajando para determinar cuántos ‌casos están relacionados con el ‌brote vinculado a la lechuga iceberg troceada suministrada por Taylor ⁠Farms y servida en los restaurantes de Taco Bell.

Míchigan, el estado más afectado, notificó el viernes 8,176 casos probables de esta infección intestinal, lo que supone un aumento de 532 ​respecto al ‌día anterior.

El 17 de julio, Taylor Farms retiró del mercado la lechuga iceberg procedente del centro de México. La retirada incluye el producto vendido en tiendas minoristas, servido en restaurantes y distribuido a clientes del sector ⁠de la restauración.

La FDA instó a la población a seguir evitando todos los productos incluidos en la retirada de Taylor Farms.

El Ministerio de Salud de México afirmó el jueves que los resultados de sus análisis de muestras de lechuga y agua del proveedor estadounidense Taylor Farms dieron negativo para la Cyclospora, tras una inspección sanitaria de ‌la planta de la empresa en el centro de México a principios de esta semana.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que en el país latinoamericano "se está haciendo un estudio epidemiológico para poder revisar si en efecto hay algo que tenga que ‌ver con algún producto mexicano o no", y prometió dar nueva información más adelante.

Taylor Farms ha cerrado temporalmente la planta de procesamiento del ‌centro de México ⁠que las autoridades sanitarias estadounidenses han relacionado con el brote, según informó el jueves una fuente del ​sector familiarizada con el asunto.

Con información de Reuters