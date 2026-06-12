Smokey eye: el paso a paso para hacer un maquillaje perfecto para las noches de invierno.

El smokey eye es uno de los maquillajes más elegidos para la noche, especialmente durante el otoño y el invierno, cuando las temperaturas son bajas y ya no se corre el riesgo de que la transpiración corra todo el maquillaje. Aunque pueda parecer complicado, en realidad es muy simple de hacer.

Solamente vas a necesitar, además de un poco de paciencia y tiempo para hacerlo tranquila, un par de brochas, delineador negro líquido y en lápiz y sombras marrones. Si tenés un gel de cejas, también suma mucho, pero también podés usar jabón o un gel de pelo común. El tutorial fue compartido por Lola, maquilladora y creadora de contenido.

Tutorial para hacerse el smokey eye: el maquillaje nocturno ideal para el invierno

El paso a paso