El smokey eye es uno de los maquillajes más elegidos para la noche, especialmente durante el otoño y el invierno, cuando las temperaturas son bajas y ya no se corre el riesgo de que la transpiración corra todo el maquillaje. Aunque pueda parecer complicado, en realidad es muy simple de hacer.
Solamente vas a necesitar, además de un poco de paciencia y tiempo para hacerlo tranquila, un par de brochas, delineador negro líquido y en lápiz y sombras marrones. Si tenés un gel de cejas, también suma mucho, pero también podés usar jabón o un gel de pelo común. El tutorial fue compartido por Lola, maquilladora y creadora de contenido.
Tutorial para hacerse el smokey eye: el maquillaje nocturno ideal para el invierno
El paso a paso
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Peinate las cejas lo mejor que puedas, idealmente con un gel para cejas. También podés usar un cepillo limpio para máscara de pestañas y mojarlo en gel de pelo o en jabón.
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Ponete sombra marrón en el centro del ojo y difuminalo con el ojo. Esa es la base que después vamos a intensificar con las sombras.
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Agarrá una brocha para difuminar y ponela de a toquecitos con una sombra marrón, desde la mitad del párpado hacia el final del ojo. La idea es que quede centrado en el párpado móvil. Llevalo hasta arriba, no te preocupes por hacerlo perfecto. Hacé lo mismo debajo del ojo, apenas. Extendé un poco la sombra hacia afuera en diagonal. Con el dedo, reforzá en el párpado móvil para hacer un degradé.
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Con una brocha más chica, elegí un tono más oscuro y aplicá de a toques únicamente por el párpado móvil, bien pegado a la línea de las pestañas, y vas subiendo de a poquito. No tiene que llegar hasta arriba del todo, solamente por toda la cuenca.
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Con una brocha bien grande y limpia, difuminá para unir las sombras. Con la misma brocha, pintá con el marrón mas oscuro que tengas para hacer la parte de abajo. Volvé a usar la brocha de antes y una sombra bastante similar debajo de las cejas, para unir el maquillaje con tu tono de piel.
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Con brocha finita y un poco de delineador en gel o en lapiz de color negro, delineate por encima de la línea de las pestañas. Se tiene que hacer más finito cuanto más se acerque al lagrimal.
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Integrá y difuminá con la brocha mediana y la sombra más oscura que usamos antes para el párpado móvil. Hacé exactamente lo mismo abajo.
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Delineá las líneas de agua con negro nuevamente.
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Finalizá con máscara de pestañas.