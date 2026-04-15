La UBA resiste al ajuste de Milei con clases públicas y un "paro a la japonesa"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este miércoles un paro "a la japonesa", en reclamo al incumplimiento del gobierno de Javier Milei de la ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial. Las facultades de la casa de altos estudios ofrecieron servicios y asesoramiento de manera gratuita en una jornada de resistencia al ajuste del Gobierno Nacional que buscó poner de relieve el rol fundamental de la educación pública superior para la sociedad.

La jornada de visibilización se realizó en facultades como la de Farmacia y Bioquímica y Económicas, ya que por la lluvia se desistió de utilizar la plaza Houssay. Según se había adelantado, se dispusieron clases magistrales públicas, muestras de ciencia, talleres y consultorios de asesoramiento legal y económico comunitarios y gratuitos. También se ofrecieron servicios de salud en distintas especialidades como odontología, oftalmología, clínica y atención veterinaria, sin costo alguno.

La jornada, que se realizó bajo la consigna "el presupuesto baja, nuestro compromiso sube” buscó "visibilizar la responsabilidad con la que trabajadores y trabajadoras docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes apuestan día a día por el futuro y la educación pública, a pesar de la asfixiante situación de atraso salarial y el desfinanciamiento universitario al que nos viene sometiendo el Gobierno Nacional", según consignó la UBA a través de un comunicado.

Por la mañana, se hizo el acto central de presentación de la jornada, donde se hicieron presentes el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, acompañados por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y la totalidad de decanos de las 13 facultades de la UBA, directores de los hospitales universitarios y rectores de las escuelas medias dependientes de la UBA, entre otras autoridades

"Lo que se conoció como paro a la japonesa, la medida de visibilización en todas las universidades para que el gobierno cumpla con la ley de Financiamiento Universitario, en nuestro caso viene muy bien, tanto lo que es odontología, había dos mil personas que solicitaron canales habituales para acercarse hoy, también en lo que es salud visual, la consulta clínica, psicología, podología. Eso viene con buena concurrencia", señaló a El Destape Emiliano Cagnacci, profesor del CBC de la UBA y secretario General de ADUBA.

Y agregó: "Hoy era visibilizarlo más fuerte, que la sociedad vea qué es lo que hace la universidad, que está al servicio de todos, para garantizar las oportunidades que tuvimos nosotros las tengan todos"