La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este miércoles un "paro a la japonesa", con atención gratuita para pacientes que se acerquen a la Plaza Houssay. Es en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y ratificada tras el veto del presidente Javier Milei. Desde la facultad informaron que se harán extracciones e implantes, entre otros servicios que se proveerán en el espacio público.

"Este miércoles 15, desde Odonto adherimos al paro a la japonesa", dijo el decano de la facultad, Pablo Alejandro Rodríguez, en un video que publicó en sus redes sociales. Luego, explicó brevemente en qué consiste la medida: "La facultad abierta, funcionando normalmente, pero en lugar de irnos a casa o a los consultorios, los docentes, los titulares y los alumnos vamos a la Plaza Houssay con nuestros seis tráileres, haciendo prácticas para vos".

El "paro a la japonesa", que tiene el objetivo de "solucionar" cuestiones de los ciudadanos "de forma gratuita", comenzará a las 8 de la mañana y terminará a la misma hora del día siguiente. "Trabajando 24 horas para vos, para la comunidad y por la universidad pública. Para defender y para exigir el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", señaló Rodríguez.

Desde la cuenta de Instagram de la facultad indicaron que quienes quieran pedir un turno para atenderse de forma gratuita deberán enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3758-9941.

Quiénes trabajarán la Plaza Houssay

El decano de la Facultad de Odontología de la UBA informó que en la Plaza Houssay habrá "uno de Endodoncia haciendo conductos" y "uno de prótesis, con técnicos y con odontólogos haciendo prótesis fijas y removibles, parciales o totales, impresas sin cargo; coronitas impresas y colocadas en el momento". También, habrá alguien "de cirugía para hacer extracciones no solo retenidas, sino muelas que tienen que sacarse".

"Además de todas las consultas, también tenemos la cátedra de discapacidad atendiendo y orientando pacientes para luego tener una buena atención", añadió en el video que compartió en Instagram el decano Rodríguez.