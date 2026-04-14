Atención odontológica y oftalmológica gratis en CABA hasta el 18 de abril 2026: ubicaciones y horarios

Odontología gratis en CABA.

En medio de la presión sobre el sistema de salud y el aumento de costos en consultas privadas, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a activar un esquema de atención gratuita que busca cubrir necesidades básicas. Desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de abril de 2026, vecinos y vecinas podrán acceder a servicios odontológicos y oftalmológicos sin costo.

La iniciativa forma parte del programa Más Servicios en tu Barrio, una política que en los últimos años ganó protagonismo como herramienta territorial. El acceso requiere turno previo y los cupos son limitados.

Dónde y cuándo atenderse: el cronograma completo

El operativo recorrerá distintos puntos estratégicos de la ciudad con días y horarios definidos:

Plazoleta Baldomero Fernández, en Villa Crespo: lunes 13 de abril, de 16 a 20, con atención odontológica y oftalmológica.

lunes 13 de abril, de 16 a 20, con atención odontológica y oftalmológica. Plaza Solís, en La Boca: martes 14 de abril, de 9 a 14 sólo oftalmología; y miércoles 15 de abril, de 9 a 14 para odontología.

martes 14 de abril, de 9 a 14 sólo oftalmología; y miércoles 15 de abril, de 9 a 14 para odontología. Plazoleta Carlos de la Púa, en Agronomía: jueves 16 de abril, de 9 a 14, sólo oftalmología.

jueves 16 de abril, de 9 a 14, sólo oftalmología. Plaza Irlanda, en Caballito: viernes 17 de abril, de 9 a 14 para odontología.

viernes 17 de abril, de 9 a 14 para odontología. Parque Chas, en avenida de los Incas y Gamarra: viernes 17 de abril, de 9 a 14 para odontología.

viernes 17 de abril, de 9 a 14 para odontología. Complejo Villa Soldati: sábado 18 de abril, de 9 a 14, con atención odontología y oftalmología.

Odontología gratis en CABA.

Qué incluyen los controles y cómo sacar turno

El servicio oftalmológico contempla controles visuales completos, con diagnóstico y, en caso de ser necesario, la indicación de lentes que luego podrán retirarse sin costo. En paralelo, la atención odontológica permite realizar chequeos, diagnósticos y derivaciones para tratamientos básicos, en articulación con la Facultad de Odontología.

Para acceder, es obligatorio reservar turno a través de la turnera online disponible en el Instagram oficial del programa. La inscripción se habilita cada sábado a las 14, por lo que se recomienda anotarse rápidamente debido a la alta demanda.

Más que salud: otros servicios disponibles en el operativo

El programa no se limita a la atención médica. En cada jornada, los vecinos también pueden gestionar trámites y recibir asesoramiento en organismos como ANSES, AGIP y servicios vinculados a la tarjeta SUBE.

Además, se brindan servicios de Defensa al Consumidor, mediación vecinal, inscripción a programas educativos y orientación ante situaciones de delito. También hay operativos de vacunación (antigripal y COVID-19), atención veterinaria, castraciones con turno previo y asistencia del “Repara Móvil”.