Impacto en el rock por el decreto celebrado por Federico Sturzenegger: "Mentiras y manipulación"

Artistas salieron al cruce de Sturzenegger por la desregulación de los derechos de autor.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado y uno de los principales artífices del ajuste brutal que realiza el gobierno de Javier Milei, Federico Sturzenegger, celebró el decreto que desregula los derechos de autor de los músicos y varias figuras del rock nacional salieron al cruce del funcionario con fuertes palabras.

"Hoy, por Decreto 138/25 con firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de Onganía hace 50 años y que hasta la llegada del presidente Milei nadie quiso o se animó a desarmar", expresó el ministro con un tweet acompañado de una foto del dictador junto a unos chicos con guitarras.

Fiel a su costumbre, Sturzenegger siguió con un largo texto que entre otras cosas afirma: "La desregulación implementa dos cambios decisivos: 1) elimina el monopolio de las SGC: desde hoy si alguien quiere fundar una SADAIC-2 para competir con SADAIC, podrá hacerlo; y 2) permite que los autores y creadores celebren acuerdos particulares sin intervención de dichas sociedades, cobrando sus derechos ellos mismos y acordando la tarifa con el usuario".

Esto no pasó desapercibido y rápidamente algunas figuras del rock nacional salieron al cruce del ministro cómo fue el caso de la guitarrista y cantante Barbi Recanati: "No hay UNA oración de acá que sea cierta. No entiendo de tantas cosas como entiendo de esto. Y si todo lo que dice este señor sobre lo demás es con la misma malicia, mentiras y manipulación que en este posteo, estamos ante el gobierno más psicópata de la historia".

"¿Te imaginas a un músico después de un show yendo a reclamar sus regalías al dueño de un boliche o de un festival? Son malos pero más aún, tontos. No puedo creer la vara de estos argumentos. Todo todo lo que dice es mentira", agregó la ex líder de Utopians.

Richard Coleman durísimo con Sturzenegger

El cantante Richard Coleman también reaccionó ante el anuncio del gobierno y le cargó contra Federico Sturzenegger con dureza e insultos respondiendo directamente el post del ministro.

"Reverendo hijo de puta. Mentirosos. Están engañando a la gente que no sabe ni tiene idea de la seguridad que significa para nosotros tener una organización que nos ayude a recaudar nuestros derechos de autor. Es imposible hacerlo personalmente. Les importa nada", estalló el músico conocido por sus colaboraciones con Skay Beilinson, Charly García y Soda Stereo.