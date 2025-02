"Estaba borracho": sorpresa en el rock nacional por lo que se supo de Ricardo Mollo

La inesperada revelación sobre Ricardo Mollo que se viralizó en las redes sociales.

Ricardo Mollo es uno de los exponentes del rock nacional por su aporte a la música durante su extensa carrera en el ámbito de la cultura habiendo sido el guitarrista de Sumo y luego de Divididos, donde se encuentra aún vigente junto a Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, el resto de los integrantes. En las últimas horas, se dio a conocer un inesperado y video que causó furor en las redes sociales y que desencadenó las reacciones de muchos fanáticos. "Estaba borracho", señalaron muchos usuarios en las redes, que se tomaron las imágenes con mucha gracia.

Durante el 2024, Divididos tuvo una intensa vorágine de actividades artísticas con recitales a lo largo del país y cerró el año con dos shows en el Movistar Arena el 21 y 22 de diciembre. En el arranque del 2025, La Aplanadora del Rock se presentó en Canelones, Uruguay, y el próximo 15 de febrero, estará en el Cosquín Rock.

Independientemente de los compromisos musicales, en las redes sociales se viralizó un video de Ricardo Mollo con una revelación que nadie esperaba: el músico actuó en una película. El film se llama Mala época, se lanzó en el año 1998 y fue un producto realizado por alumnos de la Universidad del Cine. El elenco actoral estaba conformado por Carlos Garric, Pablo Vega, Diego Peretti, Florencia Bertotti, Roly Serrano, entre otros, y tiene una historia particular con el líder de Divididos que despertó todo tipo de reacciones.

La película Mala Época se lanzó en el año 1998 y fue un producto de alumnos de la Universidad del Cine.

"Ricardo contó una vez que en esa escena estaba borracho", escribió una cuenta de Instagram dedicada al artista de 67 años, cuyo personaje tenía el apodo de "Italiano". De hecho, en una entrevista brindada años atrás a Roberto Pettinato, contó detalles acerca de esta etapa actoral en su vida. "Recuerdo que el director me dijo 'el tipo es un maleante y se supone que viene borracho y se encuentra con un problema que tuvo en el conventillo donde vivía'. Le digo 'bueno, no hay problema, porque yo llego a las 7 de la mañana de tocar en Cemento y por lo general llego más o menos parecido a él'", relató, entre risas.

https://www.eldestapeweb.com/cultura/musica/el-rock-nacional-en-shock-por-lo-que-le-dijo-ciro-a-la-nueva-bajista-de-los-piojos-sin-desmerecer--2025130124658

Natalia Oreiro ventiló el detalle más privado de su relación con Ricardo Mollo: "Nunca conté"

Natalia Oreiro es una de las artistas más reconocidas del ambiente por haber dejado una huella en rubros como la música, la televisión, el teatro y la televisión. La cantante, actriz y conductora reapareció en un nuevo ciclo de entrevistas por streaming y ventiló una serie de detalles personales que le tocó atravesar e incluye a Ricardo Mollo, el líder de Divididos, con quien está en pareja desde hace más de 20 años.

Las Pibas Dicen es el nuevo programa de streaming que llegó a Blender, encabezado por Julieta Ortega, Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen. Una de las invitadas hace pocos días fue Natalia Oreiro, quien contó distintos aspectos de su vida privada y reveló un momento complicado ocurrido años atrás.

"Necesito saber todo lo que va a pasar en todos los aspectos: casa, trabajo, hijo, pareja", introdujo sobre la dinámica de convivencia con Ricardo Mollo y en su vida misma que le trajo problemas hasta que comenzó terapia. "Siempre me iba de las terapias cuando sentía que ahora tenía que hablar de cosas muy privadas. Volví a una terapia que había arrancado en pandemia", expuso.

"Arrancamos hablando de lo que nunca conté y que es por lo que siempre termino dejando", agregó. "Terminé y me dijo 'muy bien ¿nos vemos el lunes?' Porque siempre iba y era todo periférico. Me hacía la comprometida con lo que contaba, pero sabía que en el fondo, cuando llegara a meterme el dedo ahí, yo me iba a ir", expresó Natalia sobre las dificultades que tuvo para tener continuidad con su psicóloga.