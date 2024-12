Ricardo Mollo protagonizó un inesperado momento en pleno recital de Divididos en el Movistar Arena.

Divididos es una de las bandas históricas del rock nacional y vienen de realizar dos explosivos recitales en el Movistar Arena el pasado 21 y 22 de diciembre. Uno de los momentos que dejó el show fue cuando Ricardo Mollo, el líder del grupo, tomó la decisión de bajarse del escenario en plena función y protagonizó uno de los episodios más conmovedores que trascendió en el ambiente de la música nacional.

En la recta final del 2024, son pocos los recitales que restan por llevarse adelante. Uno de ellos fue el de Divididos, quien cerró el año a través de dos shows en el Movistar Arena. La banda conformada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella viene teniendo una intensa vorágine de actividades artísticas y se prepara para nuevos desafíos en 2025. Como es común en ellos, hubo distintas situaciones en medio del espectáculo que despertaron todo tipo de reacciones en el público.

Divididos cerró el 2024 con dos shows en el Movistar Arena.

Una de ellas fue cuando Mollo miró fijo a uno de los niños del público y pidió que lo muevan a primera fila para que observe el recital más cómodo. Esto fue en plena ejecución del tema El 38 y el pequeño, quien se mostró visiblemente emocionado con lágrimas en el rostro, llevaba una remera que decía "si de chiquito soy así", frase que se encuentra en la canción. Pero este no fue el único momento del show.

Tiempo después, Mollo se bajó del escenario y le entregó púas a parte del público que se encontraba en el Movistar Arena, que aprovechó para tocarle la mano y acariciarlo mientras él les agradecía. Estos momentos sin dudas atravesaron al rock nacional por el gesto del cantante y guitarrista de 67 años, quien se mantiene vigente en el ambiente de la música y continuará de esta manera de cara al 2025. "Ricardo Mollo señaló a un chico y lo invitó a ver el show de Divididos en primera fila. Tras el recital en el Movistar Arena, se acercó a la vallas y regaló púas a sus fans ¡Es un tipazo Ricardo!", escribió una cuenta de Instagram dedicada a retratar momentos culturales en el país.

"Un chiste": sorpresa en el rock nacional por el guiño de Catriel de Divididos a Ciro Martínez

Catriel Ciavarella es uno de los artistas más prestigiosos de la música argentina por su aporte a la histórica banda Divididos de la cual es el baterista desde el 2004 y tiene a Ricardo Mollo y Diego Arnedo como parte de los integrantes. En los últimos días, brindó una entrevista y hubo un guiño inesperado a Ciro Martínez por la polémica en torno a lo que dijo sobre los bajistas, lo que causó revuelo en el ambiente del rock nacional.

Días atrás, el mundo de la música estuvo en medio de un escándalo por la entrevista que le hizo José Palazzo a Ciro Martínez, ya que lanzó una chicana hacia los bajistas que no cayó del todo bien en el público. "Yo siempre jodo a los bajistas: es más importante el iluminador que el bajista. Si se corta la luz, se da cuenta todo el mundo. Nadie devolvió una entrada porque faltaba el bajista", había dicho el cantante de Los Piojos.

"Hay un chiste ya instalado que es 'el mejor amigo del músico es el baterista' o 'el baterista no es músico'. A mí no me afecta en lo absoluto. Sí por supuesto es distinto, hay un tipo que le pega con las dos manos, con unos palos a las cosas", expresó Catriel bajándole el tono a las bromas internas en la música. Además, aprovechó para revelar detalles de su dinámica de trabajo arriba del escenario.

"A mí me pasó de chiquito que estoy como muy atento a todos. A las luces, a la gente, a cómo va la sensación de la lista de temas. Ya cuando tocábamos con Omar, el hermano de Ricardo, mucho tiempo no hacíamos listas, yo le iba tirando los temas de atrás porque iba sintiendo la sensación de la gente", precisó. "Supongo que también es por un poco de estar ahí sentado, pero por supuesto que es distinto a los otros dos", sentenció.