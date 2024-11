"Qué carajo toca": Ciro Martínez abrió la polémica con Micky Rodríguez y arde el rock nacional

El comentario de Ciro Martínez que resonó en el rock nacional.

Andrés Ciro Martínez es uno de los artistas más influyentes de la música argentina y se encuentra en plena preparación por la vuelta de Los Piojos a los escenarios con recitales confirmados para diciembre y enero. Sin embargo, está envuelto en medio de una polémica por el inesperado comentario que lanzó recientemente y avivó la interna con Micky Rodríguez, el bajista original del grupo que no volverá a compartir formación con ellos, motivo por el cual hubo impacto en el ambiente del rock nacional.

En las últimas horas, Ciro Martínez brindó una entrevista a José Palazzo en el canal de YouTube Cosquín Rock Radio para hablar de su actualidad artística, pero también para profundizar sobre algunos otros temas de índole musical. En un momento de la charla, recordó cuando el guitarrista Juan Gigena Ábalos, actual guitarrista de Ciro y los Persas, no quedó para estar en Los Piojos cuando se fue Piti Fernández en 2008. "No quedó por no saber los temas, básicamente. Y porque ya nos íbamos a España. Y entonces lo llamo a Juan para decirle 'che, me encanta cómo tocás pero no vas a quedar. Lamento que no sepas los temas porque la verdad que tocás muy bien’", precisó.

Luego reveló la charla que tuvo con el guitarrista, quien se ofreció para armarle una banda de cero para su etapa solista de la cual solo quedó el bajista Broder Bastos, actualmente en Ciro y Los Persas. Allí fue cuando realizó un comentario sobre este tipo de instrumentistas que desató una ola de reacciones. "Una vez lo traje a Alfredo Toth para que me dé su opinión. Porque el bajista... uno percibe, intuye, pero los únicos que escuchan a los bajistas realmente son los bajistas. Porque después es un quilombo descubrir qué carajo toca el bajista", arrojó en broma.

"Yo siempre jodo a los bajistas: es más importante el iluminador que el bajista. Si se corta la luz, se da cuenta todo el mundo. Nadie devolvió una entrada porque faltaba el bajista", agregó. Esta serie de comentarios causó todo tipo de reacciones por el mal timing para expresarlos, ya que el mundo de Los Piojos está atravesado por una fuerte pelea entre Micky Rodríguez, bajista original de la banda, con todos los integrantes del grupo en esta vuelta a los escenarios, además de que muchas personas consideraron que fue una chicana sin sentido hacia esta rama de músicos.

El Bahiano apuntó contra el regreso de Los Piojos: "No todas"

Los Pericos, una de las bandas más icónicas del reggae latinoamericano, sigue siendo un referente musical desde sus inicios en los años 80 y 90. Aunque hoy en día es Juanchi Baleiron quien lleva la voz y el liderazgo de la banda, el carisma de El Bahiano, quien dejó el grupo en 2004 para emprender su carrera solista, sigue siendo parte importante de la historia de la banda.

En una reciente entrevista con Nacional Rock 93.7, El Bahiano fue consultado sobre un eventual regreso a Los Pericos. Su respuesta fue categórica: "No. Si se da, se dará. No hay ninguna charla, ni conversación al respecto." Con esta declaración, el cantante dejó claro que, por el momento, no existen planes ni negociaciones en curso para una reunión con sus antiguos compañeros de banda, cerrando la puerta a la posibilidad de una vuelta en el corto plazo.

No obstante, cuando el periodista le comentó sobre el resurgimiento de otras bandas clásicas, como Los Piojos, el Bahiano adoptó un tono irónico: "Y no todas buenas...". Aunque no dio detalles, la frase sugiere que el Bahiano observa estos regresos con cierta distancia y posiblemente con una visión crítica.