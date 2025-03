De la música al criadero de halcones: asombro por el cambio de un histórico del rock nacional

La leyenda del rock nacional que pasó de la música al criadero de halcones.

El mundo de la música argentina tiene a un sinfín de artistas históricos que trascendieron generaciones a través de sus canciones. Es por eso que lo que se supo en los últimos días causó todo tipo de reacciones, ya que una leyenda del rock nacional realizó un cambio radical en su vida tras volcarse al mundo de la cetrería y tener un criadero de halcones.

Son muchos los músicos del rock nacional que hicieron historia en el mundo de la cultura. Charly García, Luis Alberto Spinetta, Manal, Vox Dei, entre otros, son nombres que forman parte de los inicios de un movimiento aún vigente en la actualidad. En este contexto, un histórico artista de este ámbito sorprendió a todos por el cambio que hizo en su vida, ya que pasó de la música al criadero de halcones.

Quién es el histórico artista argentino que pasó de la música al criadero de halcones

Se trata de Ricardo Soulé, quien fue parte fundacional del rock nacional con Vox Dei, pero también es considerado el "padre de la cetrería". El artista de 75 años sigue activo en la música con su banda La Bestia Emplumada. De hecho, se presentará el próximo sábado 29 de marzo en el Teatro de Tigre Niní Marshall, pero su pasión por las aves es una historia desconocida: empezó con las palomas mensajeras y luego se animó con las más grandes.

"Tenía una gran devoción por los pajaritos, por el canto, las plumas y los colores. Como niño me sentía atraído por eso, porque veía la devoción que mi abuelo tenía, el cuidado y la adoración que tenía por ellos", dijo Soulé tiempo atrás en una entrevista acerca de lo que vivió en las calles del barrio porteño de Villa Urquiza, donde nació. Uno de los primeros vínculos con las aves fue a través de la disciplina de colombofilia, una práctica que consiste en entrenar palomas para hacerlas volar y que después vuelvan.

"Eso me produjo una admiración tan grande... practiqué durante un tiempo hasta que llené mi casa de palomas, pero ensuciaba y tuve que dejar de practicar", sostuvo el exintegrante de Vox Dei, la histórica banda que en noviembre de 2024 recibió la noticia de la muerte de Willy Quiroga, cantante y bajista. "Al entrenar halcones sentí una conexión con Dios tremenda, no tiene otra explicación, es algo que está formulado desde arriba. Se debe acostumbrar el halcón al hombre, a sus movimientos, a la voz, al caminar con el pájaro en el guante, ponerle y sacarle la caperuza. Todo este proceso es de una figura extrema que requiere mucho tiempo para poder ir superando cada etapa y no terminar generando miedos y traumas en el pájaro", explicó Soulé.

El músico de 75 años encontró esta actividad hace muchos años.

Cabe resaltar que el músico voló halcones en varios lugares de Argentina: Ezeiza, en los parques de Buenos Aires, Bahía Blanca, Río Gallegos, Córdoba y en la base aérea militar de Morón. Además, hace poco tiempo visitó Dubái y Medio Oriente junto a compañeros de la Asociación Argentina de Cetrería para participar de una parte del entrenamiento como cetrero.