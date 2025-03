Un trapero argentino le cantó las 40 a la escena urbana y reivindicó al rock nacional: "No me da miedo decirlo"

El artista cuestionó a la escena de la música urbana y dividió aguas en el ambiente.

Khea es uno de los traperos argentinos más reconocidos de la música actual y en los últimos días, brindó una declaración que encendió la polémica en el ambiente. El joven artista de 24 años puso contra las cuerdas a la escena urbana de la cual es parte y reivindicó al rock nacional a través de una frase que causó todo tipo de reacciones. "No me da miedo decirlo", afirmó.

En diálogo con Zil Latam, Khea repasó su actualidad con la música marcada por una serie de actividades que tiene preparadas para el transcurso del 2025. El trapero viene de causar furor en el ambiente porque anunció que se retira de los escenarios para dedicarse a la gastronomía y la creación de su propio anime, pero todo se trató de una estrategia de marketing con el objetivo de revelar una colaboración con Sebastián Yatra y otros proyectos que todavía no reveló

"Ahora estoy en un equilibrio donde comunico bien, si tengo que salir a decir algo que siento, antes capaz que pensaba mucho y no lo decía. El artista hoy en día tapa mucho eso y es muy necesario porque somos la voz de una generación", expresó. Khea se refirió a este tema en un contexto donde los artistas de la música urbana no expresan directamente su ideología ni su pensamiento.

"Creo que hoy el artista es muy reservado y no trata ciertos temas que son tabú. Y tiene que estar en ese lugar", consideró Khea. Al mismo tiempo, dijo que esta postura es "en cierto aspecto egoísta" porque trabajan para ellos mismos, su carrera, su música, su imagen y a un entretenimiento. "Pero a la hora de salir a afrontar algo, tener los huevos bien puestos y que un mensaje le llegue a alguien, no se hace. Y al no tomar postura generás ignorancia", agregó.

Khea en el Luna Park el 14 de marzo de 2024.

En última instancia, el creador de temas como Loca, Como le digo y Rebota, entre otros, reivindicó al rock nacional porque "si nos compramos con los artistas de antes, somos más plástico". "Es una realidad, no me da miedo decirlo, pero también cuando estás en una posición donde ya comunicás y que lo único que comuniquemos sea 'llamame' o lo que sea -refiriéndose a la letra de las canciones- se pierde un poco la mística y la magia del artista", concluyó.

Ricardo Mollo le dedicó un mensaje al fotógrafo Pablo Grillo tras la represión de Milei y Bullrich: "Ojalá"

Ricardo Mollo es un artista que desde sus comienzos siempre se mostró cercano a lo que ocurre en el pueblo argentino. Tras la brutal represión llevada a cabo en las inmediaciones del Congreso que tuvo lugar el pasado 12 de marzo, el artista le dedicó una canción al fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad por la gendarmería.

Grillo recibió el disparo de un gas lacrimógeno en la cabeza y fue derivado al Hospital Ramos Mejía, donde le realizaron dos operaciones por perder masa encefálica. Su padre, Fabián, informó el pasado viernes que la última intervención quirúrgica salió bien, que hubo "una evolución favorable" y reaccionó frente a algunos estímulos.

"Ojalá que se ponga pronto muy bien. Él tenia un arma de creación masiva, una cámara fotográfica", pronunció Mollo, creador de hits como Par Mil, Amapola del 66 y Pepe Lui, antes de tocar una de sus canciones ante su público en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito (Rosario, provincia de Santa Fe). Por su parte, la gente presente ovacionó al rockero por su gesto en apoyo Pablo Grillo.