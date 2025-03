No es Duki: una figura del trap anunció su retiro a los 24 años y hay sorpresa en la música

El artista furor del trap que anunció su alejamiento del mundo de la música.

El mundo de la música en Argentina tiene a un sinfín de figuras que trascendieron en distintos estilos a través de canciones que marcaron a varias generaciones. Es por eso que el anuncio de un artista del ambiente del trap causó desconcierto en los fanáticos, ya que comunicó su retiro de los escenarios a los 24 años y dijo que se va a abocar a la gastronomía, lo que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

En la jornada del martes 11 de marzo, uno de los artistas furor del ambiente del trap utilizó sus redes sociales para hacer un anuncio inesperado: su retiro de la música. De manera repentina, el cantante de 24 años expuso que no va a estar más abocado al ambiente artístico con el objetivo de buscar nuevos rumbos, entre ellos, meterse de lleno en la gastronomía, una faceta desconocida para su público.

El posteo de Khea a través de sus redes sociales.

Se trata de Khea, quien a través de su cuenta oficial de Twitter, reveló una noticia impensada para todos ."Bueno gente, este año no voy a sacar música y tampoco voy a girar, la última gira va a ser España. Me metí de lleno en la cocina y a estudiar gastronomía", comunicó al joven dejando en claro que su alejamiento no será de manera definitiva. Sumado a eso, dijo que tiene en mente otro proyecto además de la cocina.

"También estoy haciendo mi propio anime, que es uno de mis mas grandes sueños. No le tengan miedo a los cambios, lxs amo, espero que me entiendan. Nos vemos pronto", concluyó Khea, partícipe de canciones furor en la industria del trap como Loca, Cómo le digo, Ayer me llamó mi ex, entre otros. Esto generó desconcierto en los fanáticos porque no se esperaban un anuncio de tal magnitud y dejaron sus comentarios en el posteo realizado en Twitter. Otro de los detalles llamativos fue que eliminó su foto de perfil de Instagram, al igual que todas sus publicaciones.

Shock en el rock nacional por el show sorpresa de La Renga: "No lo puedo creer"

La Renga es sin dudas una de las bandas exponentes del rock nacional y lo que se filtró en las últimas horas causó impacto en la música. Es que la banda conformada por Gustavo "Chizzo" Nápoli, Jorge "Tanque" Iglesias, Gabriel "Tete" Iglesias y Manuel Varela tocó en vivo sin previo aviso y causó furor en los fanáticos que se toparon con el show.

Con una amplia trayectoria en la música, La Renga se transformó en una de las bandas más reconocidas de la música en Argentina. Es por eso que cada vez que anuncian un show, la gente se vuelve loca para poder conseguir sus entradas y disfruta del espectáculo, pero en este caso, pasó una situación inesperada.

Es que el grupo se presentó en la Plaza de Pappo -Plaza Roque Saenz Peña- ubicada en el barrio de Paternal, en el marco del Día del Guitarrista que se celebra en homenaje a su nacimiento: el 10 de marzo de 1950. Una multitud se hizo presente en el lugar para recordarlo con 45 bandas tocando en vivo desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. En el cierre del evento, La Renga apareció en el escenario en lo que fue una sorpresa para todos.

Varias de las personas que estaban en la Plaza de Pappo capturaron este momento y los videos ya comenzaron a trascender en las redes sociales. "¡No lo puedo creer! Hoy que no pude ir encima estaba re manija"; "Todos estos años fui y hoy que no pude ir van ellos", fueron algunos de los comentarios de la gente, ya que se presentaron sin previo aviso y eso generó fervor en los fanáticos del "Carpo" presentes en el lugar.