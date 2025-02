Conmoción en el rock nacional: murió un artista cercano a La Renga a los 58 años

La noticia causó gran impacto en el ambiente del rock nacional.

El ambiente del rock nacional está conmocionado por un hecho que entristeció a todos: murió un artista muy cercano a La Renga a los 58 años. El guitarrista perdió la vida por razones que aún se desconocen y la noticia fue comunicada por las redes sociales del Instituto Nacional de la Música.

"Desde el INAMU lamentamos profundamente esta pérdida para nuestra música y acompañamos en este difícil momento a sus familiares y seres queridos", comunicaron. Se trata de la muerte de Alberto "Miyo" Miglioranza, uno de los guitarristas más queridos del ambiente del rock nacional.

Si bien su nombre no resonó tanto en lo masivo, "Miyo" se codeó con íconos de la música argentina. Tan es así, que tenía un gran vínculo con La Renga, la histórica banda conformada por "Chizzo" Nápoli, Tete Iglesias y Tanque Iglesias. "Además tenía una relación muy cercana a la familia de La Renga, con quienes supo compartir escenario y trabajar como sonidista durante sus shows en vivo", indicaron desde la entidad.

"¡Gracias, hermano! Te voy a extrañar un montón. Ya me haces falta. 'Miyo', vos no solo sos músico, vos para mí sos ‘música’. Por cada poro de tu ser, siempre salió música con cualquier instrumento que tuvieras a mano. Con todos me hiciste bailar, disfrutar y sonreír. Te quiero muchísimo", expresó Gabriel Goncalvez, mánager de La Renga. "Buena ruta, hermano. Buena gira y saludos a todos los que te encuentres de esos amigos a donde vayas, Te aseguro que cuando escuche tus acordes, te voy a ir a buscar para divertirnos como siempre. ¡Gracias por todo, Miyo querido!", concluyó.

El folklore está de luto por la muerte de un ícono a los 63 años: qué le pasó

La música en general y el folklore en particular atraviesa un duro momento por el fallecimiento de un emblema del género a los 63 años de vida. Colegas despidieron con congoja al artista que marcó generaciones y cosechó muchos hits a los largo de sus décadas de trayectoria.

Se trató de un cantante abocado a la música caribeña, como la bachata y el merengue, cuya salud se complicó tras un cateterismo y como consecuencia se produjo su muerte, según se informó en el medio Noticias D de República Dominicana. "Mi padre acaba de fallecer", escribió la hija del artista en un posteo de su cuenta de Facebook, en el que muchos usuarios le expresaron sus condolencias.

Félix Cumbé es el nombre del músico en cuestión, para quien su hija había pedido cadena de oración en sus redes sociales por la gravedad del estado de su padre. El artista dejó un legado de canciones muy exitosas como Déjame volver, El muñequito, Mi gatico, Los habladores y La Melliza.

El emblema del merengue Pochy Familia se pronunció sobre esta partida y la congoja que le produjo: "Félix Cumbé fue un gran compositor que entendió la idiosincrasia dominicana y supo reflejarla en canciones profundamente identificadas con nuestro folclore. Canciones que se convirtieron en verdaderos himnos. Al escuchar temas como Félix Cumbé, El gatito, Déjame volver o Mi muñeco, es evidente su influencia en la evolución del merengue". Y sumó: "Se ganó el cariño del pueblo dominicano, y cuando recibió la nacionalidad, todos lo celebramos. Su carisma y humildad conquistaron al público, y por eso el pueblo siente una profunda tristeza por su partida, aunque su música vivirá eternamente. Compartí mucho con él; le encantaba cocinar. Lamento profundamente su partida y lo recordaremos a través de sus canciones. Se convirtió en un ícono no solo del merengue, sino también de la bachata en los bateyes. Félix Cumbé, merenguero y bachatero, siempre estarás en nuestro corazón".